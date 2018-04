Se trata de Pablo Bertuzzi, actual integrante del Tribunal Oral Federal 4, clave en Comodoro Py en el postkirchnerismo. Ese tribunal juzga actualmente al ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once y tiene los juicios al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero en la llamada "Ruta del dinero K", al sindicalista Omar "Caballo" Suárez por asociación ilícita y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por falsa denuncia.