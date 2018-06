La última intervención de Michetti fue contundente. "Me siento agraviada como mujer. Se lo pedí en reiteradas oportunidades. Estoy conduciendo y usted no me da bolilla", le dijo. Mayans le respondió arriba de sus palabras: "Esta no es una cuestión de género. Estamos hablando de una crisis muy importante", indicó, enojado porque se había quedado sin tiempo para hablar.