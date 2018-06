Por lo pronto, aún no se empezó a conversar en torno al formato político que podría tomar la resolución de las candidaturas de un futuro Cambiemos porteño. Se supone que Rodríguez Larreta no se opondría a realizar las PASO que en el 2015 se negó a realizar con Martín Lousteau. ¿Querrá Lousteau ser precandidato el año próximo de nuevo? Ayer no hubo forma de saberlo.