— Y, tratamos de hacer justicia. Quienes vemos al Poder Judicial como un poder, como lo es, en un sistema republicano como el nuestro los jueces ejercemos una cuota importante de poder, somos doblemente responsables, por nosotros mismos y por los demás. Y cuando digo los demás digo los que menos tienen, los más pobres, los que más sufren, los que muchas veces no

tienen más que su propia vida, su propia existencia, su propio nombre, y lo ponen ni más ni menos que en nuestras manos para resolver sobre temas sensibles. Muchas veces vienen a nuestros despachos, me pasaba cuando era jueza de instrucción, gente que hacía días que no comía o que no se bañaba o que no tenía ropa para cambiarse, y venia y decía: "Léame porque no sé, no sé lo que me está diciendo, léame usted. Yo pongo el dedo donde usted me diga".