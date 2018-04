No es la primera vez que sucede esto. El día que se le dio media sanción a los tres proyectos en los que fue dividido el DNU, el oficialismo abandonó intempestivamente la sesión porque la oposición iba a buscar derogarlo. Sucede que reglamentariamente en una sesión ordinaria si un bloque quiere imponer el tratamiento de un DNU siempre tiene prioridad. Entonces es una jugada que el Gobierno no puede prever y no quiere saber nada con que se discuta la derogación ya que, a pesar de que restan aprobarse definitivamente las tres normas, el DNU sigue vigente.