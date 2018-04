Amalgamar experiencias personales, familiares, culturales y políticas tan diversas no fue sencillo desde el principio de Cambiemos. Hablan en idiomas tan distintos que lo lógico sería que se autodestruyeran, pero el poder es un gran ordenador. No se conocen, no compartieron casamientos ni cumpleaños, no caminaron ningún destierro, no leyeron los mismos libros ni vieron las mismas películas. Algunos, incluso, tal vez no hayan leído ninguno. Otros quizás no firmaron jamás un cheque ni tuvieron el dilema entre pagar el aguinaldo de sus empleados o cumplir con la AFIP.