Dos meses después de que estalló un cortocircuito diplomático por la reticencia de Bolivia para dar asistencia sanitaria a los argentinos, los gobiernos de Evo Morales y Mauricio Macri no lograron ponerse de acuerdo en este punto. No sólo ello: ayer se realizó una reunión de ambas cancillerías en Buenos Aires y la delegación boliviana no dio una respuesta concreta ante los reclamos de los diplomáticos argentinos para dar solución al espinoso tema.