Luego de más de 36 horas detenido, el juez jujeño Isidoro Cruz dispuso la liberación del ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner porque consideró que los fiscales "interrumpieron el proceso y no pudieron incorporar las pruebas a la causa por la tanto no le permitieron ejercer el derecho de legítima defensa". Ante la conducta de los fiscales –que se retiraron de la indagatoria-, el juez que entiende en la megacausa explicó que "el código prevé que el proceso de indagatoria no se pueda interrumpir" y liberó de oficio a Fellner.