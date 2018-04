La conmovedora confesión del escritor Junot Díaz: "Fui violado a los ocho años y luego intenté suicidarme"

Ganador del Pulitzer en 2008 por "La maravillosa vida breve de Óscar Wao", el dominicano sorprendió con su relato en un texto publicado en The New Yorker. Detalles de una historia plena de vergüenza, miedo y rabia. "La violación me excluyó de la virilidad, del amor, de todo", escribió