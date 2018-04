Eran tiempos de oro. Larry Rohter, corresponsal por años del New York Times en San Pablo, escribió Brazil on the Rise y en las principales librerías de las principales ciudades de los Estados Unidos era un libro que se vendía como pan caliente, mientras muestras del arte brasileño se instalaban en los museos y en los think tanks se promocionaba las bondades de esa potencia joven y vital. Pero en ese año, 2010, ya todo era forzado.