-La vara alta de Cambiemos se sostiene. No hay que enojarse con la gente porque te critica. Pero hay una sociedad hipócrita. Por ejemplo, hay un empresario que fue liberado y se le cambió la carátula del delito. Hay ex funcionarios que entran y salen ante una justicia casi indefendible. No se ve una relación simétrica en la crítica con nosotros. Una comparación injusta entre quienes se robaron el Estado y un funcionario que declaró sus fondos en el exterior sin objeción legal alguna y se lo critica. Es totalmente opinable cuándo tiene o no que traer su capital. Caputo hace lo que tiene que hacer: buscar que la economía externa vaya e invierta donde debe invertir que es en la Argentina. Y lo hace bien. A mi me preocupan los que no tienen nada que mostrar como gestión. Al final del día un ministro de Economía no rinde examen por ver dónde tiene sus fondos sino si le cierra o no la economía a la gente que no tiene nada. El Presidente nos llamó para que aportemos lo que pidió. Luego estaremos disponibles a la opinión pública.