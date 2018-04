En la misma línea, abordó los casos de corrupción que salpican a la administración anterior y puntualmente a Cristina Kirchner. Sobre la ex presidente y la posibilidad de que vaya a prisión, sostuvo: "He tratado de tener una posición prudente. Espero que la Justicia actúe en forma independiente y con celeridad. Lo que nos ha pasado en el pasado es que hoy nos vienen a hablar acerca de condenas al ex presidente Menem después de más de 20 años. Eso no sirve. Lo que sirve es que la Justicia actúe de forma independiente y real".