Colombia

Colpensiones: estas son las semanas que se necesitan para pensionarse con hasta el 80 % del IBL

La tasa de reemplazo depende del ingreso base de liquidación y de las semanas cotizadas. Por cada 50 semanas adicionales sobre el mínimo, el porcentaje aumenta 1,5 puntos hasta un tope del 80 %

El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
Una sede de Colpensiones - crédito Colpensiones/Colprensa
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En Colpensiones, alcanzar una pensión equivalente al 80 % del Ingreso Base de Liquidación, IBL, depende tanto del salario sobre el cual cotizó el afiliado como del número total de semanas acumuladas.

Según la información publicada por Caracol Radio, la tasa inicial de reemplazo no es igual para todos los trabajadores. Puede ubicarse entre 55 % y 65 % del IBL, dependiendo del nivel de ingreso.

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A partir de esa base, el porcentaje puede aumentar con semanas adicionales de cotización.

De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, por cada 50 semanas completas adicionales cotizadas por encima del mínimo requerido, la tasa de reemplazo aumenta en 1,5 puntos porcentuales.

El tope máximo es del 80 % del IBL.

Enfoque en adultos mayores haciendo fila en un banco frente a una ventanilla con el rótulo 'Atención Pensionados', donde una cajera asiste a un cliente.
Adultos Mayores: Retiro de Pensiones- VisualesIA ScribNews. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas semanas se necesitan para llegar al 80 %?

La cantidad de semanas necesarias cambia según el nivel de ingreso, porque los afiliados con un IBL más alto parten de una tasa inicial más baja.

La referencia presentada es la siguiente:

Esto significa que una persona que tenga un IBL equivalente a un salario mínimo requeriría menos semanas adicionales para acercarse al tope del 80 % que alguien que haya cotizado sobre ingresos mucho más altos.

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El artículo citado establece que la pensión no puede superar ese máximo, incluso si el afiliado continúa acumulando semanas.

Más salario no significa mayor porcentaje

Un punto importante es que tener un ingreso más alto no implica recibir un porcentaje mayor del IBL.

De hecho, según la fórmula explicada, mientras más alto sea el ingreso base de liquidación, menor puede ser la tasa inicial de reemplazo.

Eso no significa necesariamente que la mesada final sea menor, porque el porcentaje se aplica sobre un ingreso base más alto.

Billetes colombianos - crédito Colombia.travel
Billetes colombianos - crédito Colombia.travel

Por ejemplo, una persona con un IBL elevado podría recibir un porcentaje menor, pero aplicado sobre una base salarial significativamente superior.

La lógica del sistema combina entonces dos elementos: el monto del ingreso promedio utilizado para liquidar la pensión y el número de semanas acumuladas.

¿Qué pasa si se cotizan más semanas después del 80 %?

Una vez el afiliado alcanza la tasa máxima del 80 %, las semanas adicionales ya no aumentan el porcentaje de la pensión.

Según la explicación recogida por el medio, esas semanas tampoco generan una devolución automática por haber superado el número necesario para llegar al máximo.

Por eso, para quienes están cerca de completar su historia laboral, resulta importante revisar cuántas semanas tienen, cuál es su IBL y qué porcentaje de reemplazo les correspondería.

En Colpensiones no existe, por tanto, una única cantidad de semanas que garantice a todos una pensión del 80 %.

La cifra depende del nivel de ingreso y del punto de partida de cada afiliado dentro de la fórmula establecida por la Ley 100.

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