España

Marc Giró entrevistará por primera vez a Óscar Puente en ‘Cara al Show’ antes de las elecciones del 29N

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible visitará el programa de laSexta el miércoles 21 de octubr

Óscar Puente en una imagen de archivo. (Europa Press)
Óscar Puente en una imagen de archivo. (Europa Press)
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Marc Giró recibirá por primera vez a Óscar Puente en Cara al Show. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se sentará en el plató del programa de laSexta el próximo miércoles 21 de octubre, en una entrega marcada por la actualidad política y la proximidad de las elecciones del 29 de noviembre.

La entrevista permitirá abordar diferentes asuntos de interés público con uno de los miembros del Gobierno, en una semana en la que la conversación política adquiere un protagonismo especial.

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La cadena lleva varios días promocionando esta cita, que se emitirá a partir de las 23:00 horas, una vez concluya El Intermedio. La presencia del ministro supone una novedad para el formato presentado por Giró, que combinará la entrevista política con las conversaciones sobre televisión y música que completarán la noche.

Marc Giró, en 'Cara al show'
Marc Giró, presentador del programa de La Sexta, durante su monólogo inicial contra la incomodidad en la derecha por pronunciar palabras tales como 'genocidio'. / Captura de pantalla

La entrevista a Óscar Puente será uno de los principales reclamos de la próxima entrega de Cara al Show. El ministro acudirá al espacio de laSexta para conversar con Marc Giró sobre cuestiones relacionadas con la actualidad española, con la cita electoral del 29N como telón de fondo.

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La visita se produce en un momento en el que los partidos políticos preparan sus propuestas y aumentan las intervenciones públicas de sus representantes de cara a las urnas. En este contexto, la conversación permitirá acercar al público algunos de los asuntos que forman parte del debate político y social.

Será la primera vez que Puente participe en el programa, una circunstancia que añade interés a su paso por el formato. La entrevista se suma así a la apuesta de ‘Cara al Show’ por reunir en el mismo espacio a figuras de distintos ámbitos, desde la política hasta el entretenimiento, con un tono propio y alejado de la estructura habitual de los informativos.

María Patiño y Fito Páez completan la lista de invitados

Además del ministro, el programa contará con otros dos invitados. Una de ellas será María Patiño, que volverá a ponerse frente a las cámaras para conversar con Marc Giró. La presentadora abordará su trayectoria y el tiempo que ha permanecido apartada de la televisión, uno de los aspectos que centrarán su intervención.

Su visita permitirá repasar su relación con el medio televisivo y su recorrido profesional, marcado por su presencia en distintos formatos de actualidad y entretenimiento. La conversación también servirá para conocer cómo afronta esta etapa después de su periodo alejada de la pequeña pantalla.

La música tendrá su espacio con la llegada de Fito Páez. El cantante argentino visitará Cara al Show para hablar de su carrera y de su trayectoria artística, que lo ha convertido en una de las figuras destacadas del rock en español. Su presencia aportará una perspectiva diferente a una entrega que reunirá perfiles muy distintos.

Shine, el adelanto del nuevo disco de Fito Páez
Shine, el adelanto del nuevo disco de Fito Páez

La emisión del miércoles 21 de octubre coincidirá con varias ofertas televisivas. Entre ellas figuran El Túnel: avanza y gana, en La 1; La Mesa de Cristina Pardo, en Antena 3; la versión extendida de Horizonte, en Cuatro, y una nueva entrega de La isla de las tentaciones, en Telecinco.

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