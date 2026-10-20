Colombia

Mujer denuncia presunta agresión de su suegro en centro comercial de Cali; Gobernación activó ruta de atención

Ana Catalina González aseguró que fue golpeada y amenazada por dos familiares de su pareja. La Secretaría de Movilidad aclaró que el señalado no es funcionario ni contratista directo de la entidad

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (COLPRENSA-ARCHIVO)
Ana Catalina González aseguró que fue golpeada y amenazada por dos familiares de su pareja | COLPRENSA-ARCHIVO
Guardar

Una mujer identificada como Ana Catalina González Jiménez denunció públicamente haber sido víctima de una presunta agresión física y verbal por parte de su suegro, Edgar Armando Gutiérrez, y otro familiar, en un centro comercial de Cali.

La denuncia fue difundida mediante un video en redes sociales, en el que González relató que el episodio incluyó golpes, insultos y, según su versión, un intento de estrangulamiento. El caso ya activó una ruta institucional de atención por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la mujer aseguró que recibe atención médica por las lesiones y sostuvo que el conflicto tendría origen en un malentendido ocurrido meses atrás dentro de su familia política.

Me rompieron hasta la camisa. Yo jamás pensé que una persona de la calle me fuera a golpear de esa manera, y menos la familia de mi pareja sentimental”, afirmó.

Archivo - Colprensa
Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

Denunciante asegura que fue intimidada con supuestos vínculos con el Estado

González señaló que uno de los hombres implicados habría utilizado su relación laboral con entidades públicas para intimidarla.

Según su relato, durante la discusión le dijo a su suegro que era un “patán”, a lo que este le habría respondido: “Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana con usted, porque yo tengo mucho poder”.

PUBLICIDAD

La denunciante también aseguró que el hombre afirmó tener contactos por trabajar con el Estado, la Secretaría de Movilidad y la Gobernación.

Estas afirmaciones corresponden al testimonio de la mujer y deberán ser verificadas por las autoridades.

González sostuvo además que el episodio no sería el primero. Señaló que anteriormente había recibido malos comentarios y gritos por parte de su familia política y relató que, durante un embarazo, habría sido golpeada en medio de una discusión.

La mujer indicó que acudió inicialmente a la Policía y luego a un centro médico para ser valorada. También pidió que se revisen las cámaras de seguridad del lugar para establecer qué ocurrió.

Estoy a la espera de las autoridades; si en algún punto quieren ver las cámaras, haré todo lo posible”, dijo.

Gobernación activó ruta de atención

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó públicamente el caso y ordenó a la Secretaría de Equidad activar la ruta de atención para violencia contra la mujer.

No podemos normalizar ni permitir ningún tipo de violencia contra las mujeres”, señaló.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

Toro indicó que pidió contacto directo con Ana Catalina González para garantizar acompañamiento integral y también ordenó verificar si alguno de los señalados tiene vínculos con la Gobernación.

La mandataria recalcó que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso.

Movilidad aclara vínculo del señalado

La Secretaría de Movilidad de Cali también se pronunció sobre el caso y aclaró que Edgar Armando Gutiérrez no es funcionario ni contratista directo de esa entidad.

Según explicó Álvaro Díaz Zúñiga, abogado de la Secretaría, el señalado se desempeña como representante de una unión temporal externa denominada MTO Movilidad Cali 2020-2026, encargada del mantenimiento de vehículos de la entidad.

No hace parte como contratista vinculado a la Secretaría de Movilidad”, indicó Díaz Zúñiga.

La entidad anunció que brindará acompañamiento a la denunciante para que pueda presentar formalmente su caso ante la Fiscalía General de la Nación.

La Personería de Cali también rechazó la presunta agresión y pidió celeridad en las investigaciones.

Por ahora, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades. Las autoridades deberán verificar los testimonios, revisar elementos probatorios como las cámaras de seguridad y determinar qué ocurrió durante el episodio denunciado.

Temas Relacionados

Ana Catalina Gonzálezviolencia contra la mujerCaliSecretaría de MovilidadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colpensiones: estas son las semanas que se necesitan para pensionarse con hasta el 80 % del IBL

La tasa de reemplazo depende del ingreso base de liquidación y de las semanas cotizadas. Por cada 50 semanas adicionales sobre el mínimo, el porcentaje aumenta 1,5 puntos hasta un tope del 80 %

Colpensiones: estas son las semanas que se necesitan para pensionarse con hasta el 80 % del IBL

Procuraduría archivó investigación contra tres exdirectivos de la DIAN por caso de más de $44.000 millones

La actuación involucraba a Andrés Pardo, Christian Junot Quiñónez y Gustavo Mosquera por el trámite de un recurso de Petrobras. El organismo ordenó el archivo definitivo, pero compulsó copias a control disciplinario de la DIAN

Procuraduría archivó investigación contra tres exdirectivos de la DIAN por caso de más de $44.000 millones

Denunciaron a Gustavo Petro por presuntas instrucciones para promover señalamientos contra De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras

La acción fue presentada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, a partir de declaraciones públicas de Salvatore Mancuso, Angie Rodríguez y Juan Carlos Villamizar sobre reuniones con antiguos comandantes de las AUC en Valledupar durante 2025

Denunciaron a Gustavo Petro por presuntas instrucciones para promover señalamientos contra De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras

Presupuesto de 2027 por $635 billones pasó en el Senado y enfrenta su última prueba en la Cámara

El proyecto destina $393,2 billones a funcionamiento, $147 billones al servicio de la deuda y $94,6 billones a inversión. Entre los ajustes se destacan $3 billones adicionales para salud, $100.000 millones para educación y un recorte de $11.402 millones de inversión de la JEP

Presupuesto de 2027 por $635 billones pasó en el Senado y enfrenta su última prueba en la Cámara

En video: así fue el accidente en el Túnel de Oriente que dejó dos personas heridas y obligó a cerrar la vía

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un automóvil blanco invadiendo el carril contrario y chocando de frente contra otro vehículo. La concesión informó que el paso fue restablecido tras retirar los automotores involucrados

En video: así fue el accidente en el Túnel de Oriente que dejó dos personas heridas y obligó a cerrar la vía
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Blessd hizo historia en México con un ‘sold out’ en el Palacio de los Deportes y un homenaje a Juan Gabriel

Habló Honey Ordóñez, la modelo de San Andrés que debutó en Victoria’s Secret 2026: “Mi yo de 8 años no me lo creería”

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

Deportes

María Camila Osorio, tenista número uno de Colombia según el ranking ATP, explicó por qué los gemidos son importantes en ese deporte

María Camila Osorio, tenista número uno de Colombia según el ranking ATP, explicó por qué los gemidos son importantes en ese deporte

Deportivo Cali enfrentará a la Universidad de Chile en la definición de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026

Ricardo Orrego, periodista señalado de presunto acoso y acto sexual violento, reapareció tras siete meses de silencio: “Estoy aquí dando la cara”

Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay en la segunda fecha de la Copa Libertadores femenina 2026: así fueron los goles

Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez para enfrentar a Cúcuta Deportivo: también anunció la ausencia de tres habituales titulares