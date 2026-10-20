Mujer denuncia presunta agresión de su suegro en centro comercial de Cali; Gobernación activó ruta de atención

Ana Catalina González aseguró que fue golpeada y amenazada por dos familiares de su pareja | COLPRENSA-ARCHIVO

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Una mujer identificada como Ana Catalina González Jiménez denunció públicamente haber sido víctima de una presunta agresión física y verbal por parte de su suegro, Edgar Armando Gutiérrez, y otro familiar, en un centro comercial de Cali.

La denuncia fue difundida mediante un video en redes sociales, en el que González relató que el episodio incluyó golpes, insultos y, según su versión, un intento de estrangulamiento. El caso ya activó una ruta institucional de atención por parte de la Gobernación del Valle del Cauca.

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De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la mujer aseguró que recibe atención médica por las lesiones y sostuvo que el conflicto tendría origen en un malentendido ocurrido meses atrás dentro de su familia política.

“Me rompieron hasta la camisa. Yo jamás pensé que una persona de la calle me fuera a golpear de esa manera, y menos la familia de mi pareja sentimental”, afirmó.

Bogotá, 12 de enero de 2018. Maltrato a la mujer. (Colprensa)

Denunciante asegura que fue intimidada con supuestos vínculos con el Estado

González señaló que uno de los hombres implicados habría utilizado su relación laboral con entidades públicas para intimidarla.

Según su relato, durante la discusión le dijo a su suegro que era un “patán”, a lo que este le habría respondido: “Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana con usted, porque yo tengo mucho poder”.

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La denunciante también aseguró que el hombre afirmó tener contactos por trabajar con el Estado, la Secretaría de Movilidad y la Gobernación.

Estas afirmaciones corresponden al testimonio de la mujer y deberán ser verificadas por las autoridades.

González sostuvo además que el episodio no sería el primero. Señaló que anteriormente había recibido malos comentarios y gritos por parte de su familia política y relató que, durante un embarazo, habría sido golpeada en medio de una discusión.

La mujer indicó que acudió inicialmente a la Policía y luego a un centro médico para ser valorada. También pidió que se revisen las cámaras de seguridad del lugar para establecer qué ocurrió.

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“Estoy a la espera de las autoridades; si en algún punto quieren ver las cámaras, haré todo lo posible”, dijo.

Gobernación activó ruta de atención

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó públicamente el caso y ordenó a la Secretaría de Equidad activar la ruta de atención para violencia contra la mujer.

“No podemos normalizar ni permitir ningún tipo de violencia contra las mujeres”, señaló.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla

Toro indicó que pidió contacto directo con Ana Catalina González para garantizar acompañamiento integral y también ordenó verificar si alguno de los señalados tiene vínculos con la Gobernación.

La mandataria recalcó que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso.

Movilidad aclara vínculo del señalado

La Secretaría de Movilidad de Cali también se pronunció sobre el caso y aclaró que Edgar Armando Gutiérrez no es funcionario ni contratista directo de esa entidad.

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Según explicó Álvaro Díaz Zúñiga, abogado de la Secretaría, el señalado se desempeña como representante de una unión temporal externa denominada MTO Movilidad Cali 2020-2026, encargada del mantenimiento de vehículos de la entidad.

“No hace parte como contratista vinculado a la Secretaría de Movilidad”, indicó Díaz Zúñiga.

La entidad anunció que brindará acompañamiento a la denunciante para que pueda presentar formalmente su caso ante la Fiscalía General de la Nación.

La Personería de Cali también rechazó la presunta agresión y pidió celeridad en las investigaciones.

Por ahora, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades. Las autoridades deberán verificar los testimonios, revisar elementos probatorios como las cámaras de seguridad y determinar qué ocurrió durante el episodio denunciado.

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