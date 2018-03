En tanto, los partidos de izquierda se movilizarán con el EMVJ con las siguientes consignas: "Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; No a la ´doctrina Chocobar´ y el gatillo fácil; Basta de ajuste y represión del gobierno nacional y los gobernadores; Libertad a los presos políticos; No a la persecución a Arakaki, Ponce y Romero; Cierre de las causas a las luchadoras y luchadores; Aparición con vida de Jorge Julio López; Apertura de todos los archivos; Restitución de los jóvenes apropiados; Por todos los derechos de las mujeres; Basta de entrega; y No al pago de la deuda externa".