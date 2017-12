Este jueves Bonafini decidió volver a hablar, aunque aclaró que todavía no estaba plenamente recuperada, algo que se notó en su voz. En su mensaje se refirió a los recientes reclamos en las calles mientras se debatían las reformas y se dirigió a Francisco: "Desde esta plaza quiero hacer un pedido al Vaticano, le voy a pedir al Papa que autorice que una vez por mes la plaza del Vaticano no se use más para rezar, sino para protestar", sostuvo.