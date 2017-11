¿Por qué tuvo que sufrir tanto? "Estuve proscrito durante el kirchnerismo. Me lo anunció en 2005 (Alberto) Matarollo, que estaba en la Secretaría de Derechos Humanos. Yo lo había conocido en el Gobierno (trabajó en el Secretaria de Seguridad Interior junto a Norberto Quantín) y luego lo fui a ver porque ya había estado en varias ternas en el primer lugar. Apenas llegué a mi oficina me llamó y me dijo 'no te van a nombrar nunca'", recuerda ahora que está cerca de cumplir su objetivo.