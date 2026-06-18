Colombia

Abelardo de la Espriella mantiene el liderazgo en la segunda vuelta presidencial con 50,1% a tres días de las elecciones, según CB Global

De acuerdo con la ficha técnica de la encuesta, hubo un crecimiento en la intención de voto, impulsado principalmente por la definición de los indecisos, que inicialmente representaban el 3.5%

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de Abelardo de la Espriella a la izquierda y Iván Cepeda a la derecha, con edificios hospitalarios y la bandera de Colombia de fondo.
El candidato de derecha obtendría más del 50% de los votos de cara a la segunda vuelta - crédito Ilustrativa Infobae

A tres días de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026, la firma internacional CB Global Data publicó su más reciente encuesta sobre la intención de voto de los colombianos.

En el documento que recogió datos entre el 13 al 17 de junio de 2026, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella mantuvo el liderazgo en la contienda con un 50,1%, mientras que su principal opositor, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo el 45,1% y el voto en blanco registró el 3,9%.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la ficha técnica de la encuesta, hubo un crecimiento simultáneo de ambos candidatos, impulsado principalmente por la distribución o definición de los indecisos, que inicialmente representaban el 3,5%.

Con respecto al porcentaje de rechazo a los candidatos, cuatro de cada 10 encuestados afirmaron que nunca votarían por Abelardo de la Espriella, mismo factor que se repite con el representante del oficialismo en la segunda vuelta. La aprobación experimentó un fenómeno similar, puesto que el 45,1% de los colombianos votaría por Cepeda y el 48,6% se inclinaría por el representante de la derecha.

PUBLICIDAD

La intención de voto según otras encuestadoras: Abelardo de la Espriella lidera la contienda electoral

Tres mediciones difundidas antes de la votacion sitúan a Abelardo de la Espriella por encima de su contendiente, con porcentajes que superan el 52% en dos estudios y márgenes que varían según la metodología - crédito Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr / EFE
Tres mediciones difundidas antes de la votacion sitúan a Abelardo de la Espriella por encima de su contendiente, con porcentajes que superan el 52% en dos estudios y márgenes que varían según la metodología - crédito Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr / EFE

El consolidado de cifras de la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, difundida por El Tiempo, mostró que De la Espriella registró un 52,6%, Cepeda 45% y el voto en blanco 2,4%.

La medición del Centro Nacional de Consultoría, publicada por Cambio, reflejó el margen más estrecho entre las favorables a De la Espriella: 48,6% para ese candidato y 44,7% para Cepeda. La diferencia fue de 3,9 puntos.

Mientras que, según los resultados de la encuesta de AtlasIntel, firma contratada por Semana, De la Espriella alcanzó 52,2% frente a 44,5% de Cepeda, citó ese medio.

La excepción fue Celag Data. Su informe describió un escenario inverso: Cepeda obtuvo 40,8% y De la Espriella 39,7%, una brecha dentro del margen de error que dejó la disputa en terreno de empate técnico, con 7,6% de voto en blanco.

Ilustración en acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda frente a una urna de votación con la Casa de Nariño y banderas de Colombia de fondo.
Los sondeos citados atribuyen los cambios a criterios de medición y perfiles de encuestados, como una participación femenina de 52,1% en Guarumo y un predominio del grupo de 26 a 35 años - crédito Visuales IA

La respuesta directa que dejaron las mediciones fue esta: antes de la veda electoral, la mayoría de las encuestas puso a De la Espriella en cabeza, pero no de manera uniforme ni concluyente, porque una de ellas dio a Cepeda una ventaja estadísticamente no definitiva, lo que aumenta la incertidumbre de cara a las votaciones del 21 de junio.

El voto en blanco apareció como una de las variables más sensibles del cierre de campaña: marcó 2,4% en la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica difundida por El Tiempo, 6,7% en el sondeo del Centro Nacional de Consultoría, publicado por Cambio, y 7,6% en el estudio de Celag Data, el nivel más alto entre las mediciones citadas.

Bogotá, la región central y la edad marcaron diferencias en la intención de voto

El análisis de AtlasIntel, difundido por Semana, indicó que Abelardo de la Espriella fue favorito en la región central del país, mientras que Iván Cepeda superó a su rival en Bogotá. Ese mismo estudio señaló una mayor inclinación hacia De la Espriella entre mujeres y un mejor desempeño de Cepeda en el segmento de 18 a 24 años.

Guarumo y Ecoanalítica precisaron, según la medición difundida por El Tiempo, que su muestra tuvo predominio del grupo etario de 26 a 35 años y una participación femenina de 52,1%.

Esas variables demográficas y territoriales incidieron en la lectura de los sondeos en un escenario de márgenes estrechos, con una campaña que llegó a su tramo final polarizada entre dos candidaturas y con diferencias visibles en región, edad y disposición a votar en blanco revelaron las encuestas.

Temas Relacionados

EncuestaSegunda vuelta presidencialAbelardo de la EspriellaIván CepedaColombia-Notcias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturado en Cali alias El Español, cabecilla financiero de organización de estafas a gran escala: tenía circular roja por Interpol

Los peritos judiciales detallaron que el aprehendido había creado una red de compraventa de vehículos de alta gama y bienes raíces, que permitía ingresar dinero ilícito al sistema financiero legal

Capturado en Cali alias El Español, cabecilla financiero de organización de estafas a gran escala: tenía circular roja por Interpol

La Procuraduría destituyó e inhabilitó al subintendente Yimy Rodríguez Bolívar por tocamientos a menor de edad

El fallo disciplinario citó la calificación de falta gravísima en el expediente y rechazó las apelaciones de la defensa

La Procuraduría destituyó e inhabilitó al subintendente Yimy Rodríguez Bolívar por tocamientos a menor de edad

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: según el expresidente Uribe, el candidato Iván Cepeda tiene un acuerdo nacional para favorecer a delincuentes

Mediante la red social X, Álvaro Uribe, expuso los presuntos riesgos del plan de gobierno del candidato del Pacto Histórico

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: según el expresidente Uribe, el candidato Iván Cepeda tiene un acuerdo nacional para favorecer a delincuentes

Ella es la bella esposa de Gustavo Puerta, el mediocampista más joven de la selección Colombia: está esperando un hijo del jugador

El mediocampista de 22 años debutó en la Copa del Mundo mientras disfruta una etapa personal marcada por su reciente matrimonio y la espera de su hijo

Ella es la bella esposa de Gustavo Puerta, el mediocampista más joven de la selección Colombia: está esperando un hijo del jugador

Mundial 2026: esta fue la canción que sonó en cada gol de Colombia en el partido ante Uzbekistán

La Tricolor derrotó 3-1 al conjunto asiático en el estadio Azteca en Ciudad de México, tomando parcialmente el liderato del grupo K

Mundial 2026: esta fue la canción que sonó en cada gol de Colombia en el partido ante Uzbekistán
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Ella es la bella esposa de Gustavo Puerta, el mediocampista más joven de la selección Colombia: está esperando un hijo del jugador

Ella es la bella esposa de Gustavo Puerta, el mediocampista más joven de la selección Colombia: está esperando un hijo del jugador

Yaya Muñoz se pronunció sobre las fotografías de Aida Cortés en ropa interior en una iglesia: “Blasfemia”

Así fue la celebración de Falcao García por los goles de la selección Colombia en su debut en el Mundial 2026

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

Se viraliza canción dedicada a Luis Díaz y sus raíces en medio de su paso por el Mundial 2026

Deportes

Mundial 2026: esta fue la canción que sonó en cada gol de Colombia en el partido ante Uzbekistán

Mundial 2026: esta fue la canción que sonó en cada gol de Colombia en el partido ante Uzbekistán

Así reaccionó la prensa internacional a la victoria de Colombia por 3-1 ante Uzbekistán en el Mundial 2026: “El mago Luis Díaz”

Memes en redes sociales del fuerte golpe que recibió el camarógrafo por parte de Abdukodir Khusanov tras la barrida a Luis Díaz en el partido Colombia - Uzbekistán

Así celebraron Maluma, Ryan Castro, Karina García y otros famosos el triunfo de la selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026

Así reaccionaron las figuras de la selección Colombia tras el triunfo ante Uzbekistán en el debut del Mundial 2026