Abelardo de la Espriella mantiene el liderazgo en la segunda vuelta presidencial con 50,1% a tres días de las elecciones, según CB Global

El candidato de derecha obtendría más del 50% de los votos de cara a la segunda vuelta - crédito Ilustrativa Infobae

A tres días de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026, la firma internacional CB Global Data publicó su más reciente encuesta sobre la intención de voto de los colombianos.

En el documento que recogió datos entre el 13 al 17 de junio de 2026, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella mantuvo el liderazgo en la contienda con un 50,1%, mientras que su principal opositor, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo el 45,1% y el voto en blanco registró el 3,9%.

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De acuerdo con la ficha técnica de la encuesta, hubo un crecimiento simultáneo de ambos candidatos, impulsado principalmente por la distribución o definición de los indecisos, que inicialmente representaban el 3,5%.

Con respecto al porcentaje de rechazo a los candidatos, cuatro de cada 10 encuestados afirmaron que nunca votarían por Abelardo de la Espriella, mismo factor que se repite con el representante del oficialismo en la segunda vuelta. La aprobación experimentó un fenómeno similar, puesto que el 45,1% de los colombianos votaría por Cepeda y el 48,6% se inclinaría por el representante de la derecha.

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La intención de voto según otras encuestadoras: Abelardo de la Espriella lidera la contienda electoral

Tres mediciones difundidas antes de la votacion sitúan a Abelardo de la Espriella por encima de su contendiente, con porcentajes que superan el 52% en dos estudios y márgenes que varían según la metodología - crédito Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr / EFE

El consolidado de cifras de la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, difundida por El Tiempo, mostró que De la Espriella registró un 52,6%, Cepeda 45% y el voto en blanco 2,4%.

La medición del Centro Nacional de Consultoría, publicada por Cambio, reflejó el margen más estrecho entre las favorables a De la Espriella: 48,6% para ese candidato y 44,7% para Cepeda. La diferencia fue de 3,9 puntos.

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Mientras que, según los resultados de la encuesta de AtlasIntel, firma contratada por Semana, De la Espriella alcanzó 52,2% frente a 44,5% de Cepeda, citó ese medio.

La excepción fue Celag Data. Su informe describió un escenario inverso: Cepeda obtuvo 40,8% y De la Espriella 39,7%, una brecha dentro del margen de error que dejó la disputa en terreno de empate técnico, con 7,6% de voto en blanco.

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Los sondeos citados atribuyen los cambios a criterios de medición y perfiles de encuestados, como una participación femenina de 52,1% en Guarumo y un predominio del grupo de 26 a 35 años - crédito Visuales IA

La respuesta directa que dejaron las mediciones fue esta: antes de la veda electoral, la mayoría de las encuestas puso a De la Espriella en cabeza, pero no de manera uniforme ni concluyente, porque una de ellas dio a Cepeda una ventaja estadísticamente no definitiva, lo que aumenta la incertidumbre de cara a las votaciones del 21 de junio.

El voto en blanco apareció como una de las variables más sensibles del cierre de campaña: marcó 2,4% en la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica difundida por El Tiempo, 6,7% en el sondeo del Centro Nacional de Consultoría, publicado por Cambio, y 7,6% en el estudio de Celag Data, el nivel más alto entre las mediciones citadas.

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Bogotá, la región central y la edad marcaron diferencias en la intención de voto

El análisis de AtlasIntel, difundido por Semana, indicó que Abelardo de la Espriella fue favorito en la región central del país, mientras que Iván Cepeda superó a su rival en Bogotá. Ese mismo estudio señaló una mayor inclinación hacia De la Espriella entre mujeres y un mejor desempeño de Cepeda en el segmento de 18 a 24 años.

Guarumo y Ecoanalítica precisaron, según la medición difundida por El Tiempo, que su muestra tuvo predominio del grupo etario de 26 a 35 años y una participación femenina de 52,1%.

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Esas variables demográficas y territoriales incidieron en la lectura de los sondeos en un escenario de márgenes estrechos, con una campaña que llegó a su tramo final polarizada entre dos candidaturas y con diferencias visibles en región, edad y disposición a votar en blanco revelaron las encuestas.