Aunque consideró que "quizás en el 2019 pueda consolidarse la idea de que un gobierno que sea reelecto no sea peronista" reivindicó la "alternancia" en el poder y no dio por terminado al Justicialismo. "El que piensa que el peronismo va a desaparecer, va a seguir tejiendo lona", ironizó, y consideró que "la figura de la ex presidente es un tapón, no veo la renovación". Y volvió a bromear: "En el peronismo era difícil que Randazzo le ganara a Cristina con la tarjeta SUBE".