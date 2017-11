Si bien Rouget apuesta a darle mayor transparencia y control al sistema informático de la AFIP para evitar otro escándalo de filtraciones a futuro, para varios funcionarios de ese organismo las medidas resultan insuficientes ya que "no son integrales a toda la AFIP". En este sentido, varios empleados del ente recaudador confiaron a Infobae que los actuales sistemas de control informático sólo permiten una detección posterior a la filtración de datos. Pero no permiten una prevención de este tipo de delitos por parte de empleados internos del organismo. La UPSAFIP es un sistema informático que tienen los directores de auditoría interna del ente recaudador que establece una alerta en tiempo real cuando un empledo consulta a un funcionario del gobierno a una persona públicamente expuesta (PPE) para anular de inmediato la consulta. Pero este sistema no es para toda la administración federal de impuestos.