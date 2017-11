Las reacciones frente al caso Boudou, en el circuito oficialista, no superaron la sencillez de lamentar que los responsables de casos de corrupción no hayan ido a la cárcel mucho antes. Sugieren pero no dicen de manera expresa que el manejo de los tiempos es al menos un ejercicio de arbitrariedad que no puede ser entendido como fenómeno individual, de un juez o un par más, sino de un sistema integral que debería ser revertido. Ya no se trata de mirar el partido desde la platea.