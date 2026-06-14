Abelardo de la Espriella lidera intención de voto frente a Iván Cepeda a una semana de la segunda vuelta, según el CNC

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

El 21 de junio de 2026 se realizará en Colombia la segunda vuelta presidencial y Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la patria, lidera la intención de voto con un 48,6%, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, registra un 44,7% de intención de voto, mientras que el voto en blanco alcanza el 6,7%.

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