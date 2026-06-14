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CNTE mantiene plantón en el Zócalo: llama a fortalecer movilización ante la nula respuesta del gobierno federal

La Asamblea Nacional Representativa acordó exigir la reparación del daño a dos maestros heridos del pasado 1 de junio en el Centro Histórico

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La CNTE mantendrá manifestaciones y plantón en la CDMX (REUTERS/Luis Cortes)
La CNTE mantendrá manifestaciones y plantón en la CDMX (REUTERS/Luis Cortes)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó mantener el paro nacional indefinido y fortalecer el plantón instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de que la Asamblea Nacional Representativa (ANR) concluyera sus trabajos la noche de este sábado.

Al término de la sesión, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, informó que las bases magisteriales acordaron continuar con las movilizaciones y reforzar la presencia del movimiento en la capital del país.

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La dirigente sindical destacó que la decisión responde a la postura de miles de docentes que consideran insuficientes las propuestas presentadas por el Gobierno Federal en materia educativa y de seguridad social.

Se mantienen las protestas de la CNTE

La Mtra. Yenny Aracely Pérez Martínez, representante de la CNTE, da su posicionamiento y anuncia el receso de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE.

Con esta determinación, la CNTE cumplirá dos semanas de movilizaciones nacionales, las cuales incluyen un plantón permanente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, además de marchas, bloqueos carreteros y diversas acciones de protesta en Oaxaca y una parte de Guerrero.

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Desde temprana hora de este sábado, las secciones con mayor representación dentro del movimiento, principalmente Oaxaca y Chiapas, se habían pronunciado por mantener la huelga nacional, por lo que el anuncio realizado al término de la ANR confirmó la continuidad de la estrategia de presión.

Tras casi cinco horas de discusión interna, los integrantes de la Coordinadora acordaron sostener las acciones hasta obtener respuestas favorables a sus demandas históricas.

Exigen reparación del daño para maestros heridos

Entre los acuerdos alcanzados durante la Asamblea Nacional Representativa también destaca la exigencia dirigida a los gobiernos federal y de la Ciudad de México para garantizar la reparación integral del daño a los profesores Proceso Columbo González y Octavio Romero Jerónimo.

Ambos docentes, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), resultaron lesionados durante los incidentes registrados el pasado 1 de junio, cuando integrantes del movimiento intentaron ingresar a la plancha del Zócalo capitalino.

La CNTE sostuvo que estos hechos deben ser esclarecidos y que las autoridades están obligadas a brindar atención y justicia a los maestros afectados.

Rechazan propuestas del Gobierno Federal

Asamblea de la Sección 22 de maestros de la CNTE, donde se decidió en votación continuar con el paro indefinido en Oaxaca y las movilizaciones en la Ciudad de México ante la nula respuesta del gobierno federal.

Otro de los puntos ratificados por la ANR fue el rechazo a las propuestas planteadas por el Gobierno Federal relacionadas con el sistema educativo y el régimen de seguridad social para los trabajadores de la educación.

Los dirigentes magisteriales reiteraron que sus demandas centrales continúan siendo la abrogación de reformas que consideran lesivas para el magisterio y mejores condiciones laborales y de jubilación.

Asimismo, insistieron en la apertura y seguimiento de mesas tripartitas de negociación para todos los contingentes que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La ANR retomará trabajos el 15 de junio

La Asamblea Nacional Representativa acordó declararse en receso y reanudar sus trabajos el próximo lunes 15 de junio a las 20:00 horas, momento en el que evaluarán el desarrollo de las movilizaciones y la respuesta de las autoridades.

Mientras tanto, la CNTE llamó a sus bases a fortalecer el paro nacional y mantener la presencia en el plantón del Zócalo capitalino, en espera de nuevas negociaciones con el Gobierno Federal.

La continuidad de las protestas mantiene expectativas sobre posibles afectaciones a la movilidad y actividades en la Ciudad de México, mientras el conflicto magisterial sigue sin alcanzar una solución definitiva.

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