– Cuando observa la dirección política de América Latina, hay problemas en Venezuela.

– Venezuela comenzó como una preocupación, ahora es algo doloroso para todos nosotros. Empecé a hablar de Venezuela cuando era alcalde de la ciudad [de Buenos Aires], y no todo el mundo, pero la mayor parte, decía "No, Chávez es un demócrata". Yo decía que eso no era una democracia. Ahora las cosas han ido empeorando cada vez más. Realmente me da temor lo que sucede allí porque no se ve cuál es la salida, cuál es la salida. La gente se va de Venezuela. Creo que es parte del plan: expulsar a los dirigentes que todavía permanecen allí tratando de recuperar la democracia. Creo que tenemos que seguir trabajando juntos, seguir trabajando juntos, para encontrar la manera de restablecer la democracia en Venezuela.