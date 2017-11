El presidente de Diputados intentó seguir con la sesión, pero cuando comenzó a hablar Gabriela Burgos (UCR), fue interrumpida a los gritos, mientras legisladores de la oposición empezaban a dejar sus asientos. En ese momento, Masso volvió a tomar la palabra : "Pido respeto porque yo me he ganado el respeto de todas las bancadas no podemos permitir que una diputada, porque crea que es la mejor, que es omnipotente, venga a tratar de estúpido a un colega. Eso no puede existir en un parlamento. Pido que este cuerpo ahora sobre tablas trate una sanción a la diputada Carrió porque no es manera de tratar a un colega. La línea que divide cualquier pertenencia política es la del respeto y que una diputada hoy nos trató de locos y estúpidos, este cuerpo se debe un debate y una sanción a la diputada".