Quiero decirle que lo que negoció esta vez con el oficialismo (porque hubo otras negociaciones) , es decir no bajar al recinto en los términos de "QUE RENUNCIE O NO BAJAN" que Ud. llevó a la cúpula del FPV y lo que les dijo en relación a Ud., y a un grupo de diputados " NO BAJEN O VOTAMOS EN CONTRA" y de esa manera tendremos un papelón mayor, en el marco y contexto explicado en mi artículo anterior "LA MANO EN EL FUEGO", resultó un combo perfecto, que determinó finalmente la masiva abstención del bloque, haciendo primar el ECCE HOMO. Lo demás es cuestión de usar la imaginación. Úsenla, créanme que libera y aclara en definitiva QUÉ se negoció. Y la historia lo dirá y no tengan duda que hablara tarde o temprano porque no es muda ni ciega (como debería ser la justicia) y todas las miserias, entregas y traiciones quedaran expuestas. La incógnita es cómo se saldarán, porque todo se salda finalmente.