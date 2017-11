Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor.

Dios del Universo, Santo es el Señor.

Santo, Santo, Santo, es el señor.

Dios del Universo, Santo es el Señor.

Bajá, ¿el del Universo?

Eso es un verso, al derecho y al reverso,

a mi libertad la ejerzo, no espero que baje del cielo,

si del cielo solo baja agua nieve y truenos.

Meteoritos. Te cuento un secretito

con estos fenómenos hacemos ritos, en pelotas,

bailando entre las rocas,

la luz del fuego proyectan las sombras que ponen bombas,

el qué te asombra, que viva la conga, que viva la macumba,

abajo la tumba que prohíbe la conexión con la naturaleza,

esos muros son tan duros como la vanidad de la realeza,

que provoca exterminio de lesa humanidad con su puta autoridad,

celestial, terrenal, acá en el manantial resistiremos

beberemos muday del cráneo del traidor,

el fucking impostor, el traidor,

que recluta ovejas que las dirija adonde quiera,

a ese antropocentrista disfrazado de pacifista,

comen santos, cagan diablos,

así es hermano en este circo romano

no podes confiar en el ojo del tirano

que te observa en el cotidiano, a ver qué haces,

con quién te juntas, todo está grabado,

rebobinado, programado, reeditado.

Me confieso en "la filmado", porque no me siento amado,

me siento maltratado, tirado a un costado, pisoteado,

vomitado y mal entangado, estoy sangrado,

me han colgado de la cruz y me han golpeado

todo este show ha sido en vano.

Quise ser actor y me han matado.

Imité a Jesús y nadie me entretentado (SIC)

por estos clavos oxidados me siento apretado,

la hemorragia no para y el doctor no ha llegado,

¿Por qué ha tardado?

Después de muerto me entero,

que lo han parado, le han predicado,

los testigos de Jehová. Su tiempo, le han robado,

sino los supiera escuchado, seguro una vida hubiese salvado.

Eso es lo que me han diagnosticado,

ya estoy asqueado de contar y de sufrir lo que me ha pasado

mientras los cristianos están comiendo asado,

a los corderos, también se los come en estofados,

me siento estafado, ¿por qué no matarás? No has respetado

Los animales no son objeto de vos, tarado,

han sido sacrificado, por sus pecados.

Ya corten con la espiritualidad y la santidad

sino respetan la vida de un animal.

Acá hay gato encerrado.

Háganse cargo, que son fachos,

dejen las santas escrituras por la constitución de la dictadura,

o ta´de la democracia.

Si todo es una falacia.

No compramos más empanadas de helados.

¡No no compramos más. ¡Sépanlo giles culeado!,