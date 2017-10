Para Mónica Cuñarro, fiscal general y una de las mayores expertas en delitos complejos de la Argentina, la jugada de Gils Carbó desarticula una posible guerra entre sus colegas y la Casa Rosada: "Creo que la decisión institucional ha sido acertada porque impide una ley de Ministerio Público cuyo objetivo no era tocar dos artículos sino quitar la independencia interna de los fiscales a partir de la digitación de cargos y causas. Le permite institucionalmente al Poder Ejecutivo poder acordar la nueva composición en senadores, para traer un candidato que no sea militante político del gobierno de turno sino alguien que conduzca una Procuración General sin caza de brujas ni guerras tribales, como una procuración republicana". Otros, en privado, son mucho más recelosos: la salida de Gils Carbó no garantiza que el macrismo no se anime eventualmente una reforma a la ley integral del MPF.