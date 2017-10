No fueron pocos los funcionarios de la Casa Rosada que evaluaron ante este medio que el reclamo de reformas que pidió Macri a las provincias se hizo ante un escenario muy particular: muchos gobernadores del PJ acaban de perder en los comicios legislativos una importante cuota de poder y aquellos mandatarios de Cambiemos no tendrán otra alternativa que acompañar al jefe de Estado. "Es ahora o nunca que hay que negociar. La debilidad de muchos gobernadores le dará pie al Presidente para avanzar en estas reformas que si no hacemos ahora no se harán más", dijo un secretario de Estado.