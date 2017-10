Además, el letrado descartó que el ex ministro kirchnerista vaya a "hablar" para involucrar a otros ex funcionarios, y advirtió que esas maniobras son "extorsiones". "Conceptualmente me opongo a esas extorsiones. No voy a entrar. Creo que del diálogo que tengo permanentemente que tengo con Julio De Vido ni siquiera nos hemos planteado esto. En las causas en las que estoy, las imputaciones a De Vido son ridículas", afirmó.