Ninguna de las versiones extremas eran ciertas. Los primeros resultados de la autopsia informan que Santiago Maldonado no fue golpeado ni baleado antes de morir ahogado. Estuvo en el lugar. No estuvo en Chile. No atacó a ningún puestero. No fue entrenado por las FARC. No fue detenido por Gendarmería. No fue hecho desaparecer por ningún agente del Estado. Los hechos fríos y duros reemplazaron a los relatos dominantes sobre el tema. El criterio de los organismos internacionales de derechos humanos sostiene que, aun en estos casos, ante la muerte de una persona en un operativo, se debe investigar la responsabilidad de la fuerza de seguridad. Pero una cosa es eso y otra sostener que Gendarmería secuestró a la persona, limpió las huellas, lo ocultó en una heladera y lo plantó en un río.