Boudou es un deudor serial. Fanático de la desprolijidad. A principios del mes pasado, el ex ministro de Cristina Kirchner se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados en Comodoro Py, en el juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 por la falsificación de los papeles de una cupé Honda Civic del Sol 92, que el ex funcionario inscribió años más tarde en un domicilio inexistente y cuyo ingreso a su patrimonio difirió según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción durante su paso por la administración pública. Según Andriuolo, no fue otra cosa que una maniobra para no compartir los bienes tras el divorcio, decretado el 17 de marzo de 1998.