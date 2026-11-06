Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

El diésel B5 S-50 UV registró una diferencia de hasta S/ 4,54 por galón entre los precios declarados en los grifos de Lima para el viernes 6 de noviembre de 2026. La puede modificar el presupuesto de taxis, unidades de reparto, vehículos particulares y camiones que dependen del abastecimiento diario para realizar sus recorridos.
El costo final de la carga depende del establecimiento elegido, incluso cuando los puntos de venta se encuentran en un mismo distrito. La plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite conocer los montos informados por cada grifo, identificar los locales cercanos y verificar qué productos están disponibles antes de iniciar el trayecto.
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Una carga de 15 galones de diésel puede variar en S/ 68,10
Los registros generales para el diésel B5 S-50 UV mostraron valores desde S/ 23,45 hasta S/ 27,99 por galón. La distancia entre ambos extremos equivale a S/ 4,54. Para un vehículo que requiere 15 galones, el gasto puede ubicarse entre S/ 351,75 y S/ 419,85, según el punto de venta seleccionado.
En algunos distritos del norte de Lima, las referencias declaradas se ubicaron por debajo de los valores generales. En Carabayllo, determinados grifos consignaron el diésel desde S/ 23,29 por galón. En Comas, el menor monto informado fue de S/ 24,10, mientras que en el Rímac apareció desde S/ 24,94. Antes de acudir, conviene evaluar si el ahorro compensa la distancia y el combustible necesario para llegar al local.
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El gasohol regular tiene una brecha de S/ 3 por galón
El gasohol regular figuró entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en la relación general de precios. La diferencia de S/ 3 por galón puede representar S/ 36 en una carga de 12 galones, una cifra relevante para conductores que realizan recorridos urbanos diarios o usan el automóvil como herramienta de trabajo.
Los valores más bajos declarados para este producto aparecieron en distintos puntos de la capital. En Villa El Salvador, algunos locales registraron gasohol regular desde S/ 20,09 por galón. En Los Olivos, la referencia mínima fue de S/ 20,48, y en San Juan de Lurigancho llegó a S/ 20,65. Los precios pueden cambiar durante el día, por lo que es necesario revisar la hora de actualización y la disponibilidad del combustible.
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El gasohol premium alcanza S/ 26,19 por galón
El gasohol premium presentó una dispersión mayor. Los montos declarados oscilaron entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón, con una diferencia de S/ 4,90. Un abastecimiento de 12 galones puede implicar un gasto adicional de S/ 58,80 si se compara el establecimiento con el valor más bajo frente al que informó el precio más alto.
Una de las referencias más bajas para el gasohol premium se ubicó en San Miguel, donde determinados grifos lo declararon desde S/ 21,99 por galón. El valor que aparece en la plataforma debe contrastarse con el precio exhibido en el surtidor antes de concretar el pago. También es necesario respetar el combustible recomendado por el fabricante, ya que una alternativa de menor costo podría no ser compatible con el motor.
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GNV y GLP se comparan con unidades de medida diferentes
El Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) requieren una revisión distinta a la de los gasoholes y el diésel. El GNV se comercializa por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se despacha por galón. Por esa razón, sus precios no admiten una comparación directa con los combustibles líquidos.
La oferta tampoco es idéntica en todos los establecimientos. Algunos grifos comercializan gasolina, gasohol y diésel, mientras que otros concentran su servicio en GNV o GLP. La consulta previa permite confirmar si el punto de venta está operativo, si dispone de existencias y si ofrece el producto que necesita el vehículo.
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Facilito permite revisar precios fuera de Lima antes de viajar
La búsqueda en Facilito puede realizarse por región, provincia y distrito, una herramienta útil para quienes viajan al interior del país o realizan rutas de distribución. Los precios fuera de Lima pueden variar por los costos de transporte, la disponibilidad local, la demanda y las condiciones comerciales de cada zona.
El monto declarado por el grifo constituye una referencia para organizar el presupuesto, aunque el gasto total también depende del estado del vehículo. La presión de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, el peso de la carga y la forma de conducción inciden en el consumo. Verificar el precio y la disponibilidad antes de salir permite reducir imprevistos en cada abastecimiento.
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