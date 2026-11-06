Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

Una estación de servicio en Perú reúne surtidores de diésel, gasohol, GLP y GNV, con una pantalla de precios asociada a Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una estación de servicio en Perú reúne surtidores de diésel, gasohol, GLP y GNV, con una pantalla de precios asociada a Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV registró una diferencia de hasta S/ 4,54 por galón entre los precios declarados en los grifos de Lima para el viernes 6 de noviembre de 2026. La puede modificar el presupuesto de taxis, unidades de reparto, vehículos particulares y camiones que dependen del abastecimiento diario para realizar sus recorridos.

El costo final de la carga depende del establecimiento elegido, incluso cuando los puntos de venta se encuentran en un mismo distrito. La plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite conocer los montos informados por cada grifo, identificar los locales cercanos y verificar qué productos están disponibles antes de iniciar el trayecto.

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Un teléfono muestra un mapa de Lima con puntos de estaciones de servicio y el símbolo de Facilito de Osinergmin junto a representaciones de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una carga de 15 galones de diésel puede variar en S/ 68,10

Los registros generales para el diésel B5 S-50 UV mostraron valores desde S/ 23,45 hasta S/ 27,99 por galón. La distancia entre ambos extremos equivale a S/ 4,54. Para un vehículo que requiere 15 galones, el gasto puede ubicarse entre S/ 351,75 y S/ 419,85, según el punto de venta seleccionado.

En algunos distritos del norte de Lima, las referencias declaradas se ubicaron por debajo de los valores generales. En Carabayllo, determinados grifos consignaron el diésel desde S/ 23,29 por galón. En Comas, el menor monto informado fue de S/ 24,10, mientras que en el Rímac apareció desde S/ 24,94. Antes de acudir, conviene evaluar si el ahorro compensa la distancia y el combustible necesario para llegar al local.

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Una estación de servicio ilustra la diferencia entre el galón y el metro cúbico mediante surtidores de combustibles líquidos y gaseosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular tiene una brecha de S/ 3 por galón

El gasohol regular figuró entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en la relación general de precios. La diferencia de S/ 3 por galón puede representar S/ 36 en una carga de 12 galones, una cifra relevante para conductores que realizan recorridos urbanos diarios o usan el automóvil como herramienta de trabajo.

Los valores más bajos declarados para este producto aparecieron en distintos puntos de la capital. En Villa El Salvador, algunos locales registraron gasohol regular desde S/ 20,09 por galón. En Los Olivos, la referencia mínima fue de S/ 20,48, y en San Juan de Lurigancho llegó a S/ 20,65. Los precios pueden cambiar durante el día, por lo que es necesario revisar la hora de actualización y la disponibilidad del combustible.

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Una persona compara los precios de combustibles en los distritos de Lima con un mapa físico y una aplicación digital inspirada en la plataforma Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium alcanza S/ 26,19 por galón

El gasohol premium presentó una dispersión mayor. Los montos declarados oscilaron entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón, con una diferencia de S/ 4,90. Un abastecimiento de 12 galones puede implicar un gasto adicional de S/ 58,80 si se compara el establecimiento con el valor más bajo frente al que informó el precio más alto.

Una de las referencias más bajas para el gasohol premium se ubicó en San Miguel, donde determinados grifos lo declararon desde S/ 21,99 por galón. El valor que aparece en la plataforma debe contrastarse con el precio exhibido en el surtidor antes de concretar el pago. También es necesario respetar el combustible recomendado por el fabricante, ya que una alternativa de menor costo podría no ser compatible con el motor.

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Un surtidor de combustible en Lima presenta tarifas referenciales de la plataforma Facilito de Osinergmin junto a una mano que toma la manguera de diésel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GNV y GLP se comparan con unidades de medida diferentes

El Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) requieren una revisión distinta a la de los gasoholes y el diésel. El GNV se comercializa por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se despacha por galón. Por esa razón, sus precios no admiten una comparación directa con los combustibles líquidos.

La oferta tampoco es idéntica en todos los establecimientos. Algunos grifos comercializan gasolina, gasohol y diésel, mientras que otros concentran su servicio en GNV o GLP. La consulta previa permite confirmar si el punto de venta está operativo, si dispone de existencias y si ofrece el producto que necesita el vehículo.

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Un módulo de estación de servicio con información de Osinergmin ilustra la diferencia de medición entre galones para diésel y gasolina y metros cúbicos para gas natural vehicular en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite revisar precios fuera de Lima antes de viajar

La búsqueda en Facilito puede realizarse por región, provincia y distrito, una herramienta útil para quienes viajan al interior del país o realizan rutas de distribución. Los precios fuera de Lima pueden variar por los costos de transporte, la disponibilidad local, la demanda y las condiciones comerciales de cada zona.

El monto declarado por el grifo constituye una referencia para organizar el presupuesto, aunque el gasto total también depende del estado del vehículo. La presión de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, el peso de la carga y la forma de conducción inciden en el consumo. Verificar el precio y la disponibilidad antes de salir permite reducir imprevistos en cada abastecimiento.

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