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Patrick Zubczuk y la ilusión de Garcilaso de superar a Universitario: “Nos vemos muy cerca en el acumulado”

El arquero del conjunto cusqueño reconoció que el equipo sigue de cerca la clasificación anual, donde se encuentra a dos puntos de la ‘U’, y aseguró que la ilusión se mantiene intacta en el tramo decisivo de la temporada

Zubczuk reconoció que el grupo sueña con cerrar la temporada de la mejor manera y resaltó la unión del vestuario mientras el 'Garci' busca recortar distancias con los cremas en el acumulado. (Video: L1MAX)
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Patrick Zubczuk destacó la campaña que viene realizando Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026 y reconoció que el equipo cusqueño mantiene intacta la ilusión de seguir escalando tanto en la tabla del certamen como en el acumulado. El arquero señaló que la lucha por los primeros lugares está muy ajustada y consideró que el campeonato podría definirse recién en la última jornada.

En diálogo con L1 MAX, el guardameta resaltó la competitividad que ha mostrado el campeonato durante la temporada. Para Zubczuk, la disputa por las primeras posiciones mantiene la incertidumbre hasta las últimas fechas, por lo que el ‘garci’ deberá continuar sumando para sostener sus aspiraciones.

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“El torneo está muy lindo realmente. Nosotros vemos mucho también la tabla acumulada porque sabemos que es muy importante para el final. Pero sí, está lindo el torneo. Yo desde que tengo uso de razón, no me acuerdo de un torneo que sea tan peleado como este. Va a estar lindo hasta la última fecha. Seguramente se va a definir en la última fecha”, manifestó.

El guardameta también dejó en claro que el plantel sigue de cerca la tabla acumulada, consciente de que la posición final puede ser clave para los objetivos del club. Por ello, Deportivo Garcilaso buscará mantener la regularidad en el tramo decisivo del campeonato.

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Patrick Zubczuk festejando durante la goleada de Deportivo Garcilaso a Universitario en el Cusco.
Patrick Zubczuk festejando durante la goleada de Deportivo Garcilaso a Universitario en el Cusco. Crédito: ITEA

El fixture que le queda a Deportivo Garcilaso en el Clausura

Zubczuk reconoció que los compromisos que afrontará el conjunto cusqueño serán exigentes, aunque recordó que el equipo ya ha tenido que superar partidos complicados durante la temporada. En ese sentido, puso como ejemplo los encuentros ante Alianza Lima, Sport Boys y Universitario, que reflejaron los altibajos propios de un torneo disputado.

“Tenemos partidos duros, pero ya lo hemos tenido antes también. En general todo el campeonato está siendo duro. Llegó un momento en el cual estábamos segundos, me parece, antes de jugar con Alianza de visita y logramos sacar un buen resultado. Después, fuimos contra Sport Boys, perdimos el partido y perdimos la punta también. Después vinimos y le ganamos a la ‘U’ haciendo un gran partido”, recordó.

El arquero consideró que la clave estará en no perder el enfoque ante los resultados adversos y mantener la regularidad hasta el final. Para ello, el plantel ha asumido la consigna de concentrarse en cada compromiso. “Es un torneo de largo aliento y hay que seguir firmes, sumando puntos hasta el final”, añadió.

Deportivo Garcilaso no pierde la ilusión de superar a Universitario en el acumulado

Más allá de la pelea en el Clausura, Zubczuk reconoció que Deportivo Garcilaso también sigue de cerca la tabla acumulada, donde se encuentra a solo dos puntos de Universitario. El guardameta aseguró que el grupo mantiene intacta la confianza pese al tropiezo de las últimas jornadas y destacó la unión del plantel.

“Nosotros vamos partido a partido, esa es la consigna que tenemos, pero claro que nos ilusiona. Nos ilusiona muchísimo porque faltan pocas fechas y nos seguimos viendo ahí en los primeros puestos. Nos vemos muy cerca de la ‘U’ también en el acumulado. Así que, la ilusión está intacta”, expresó.

El arquero anticipó un cierre reñido en el campeonato peruano y destacó que la pelea podría extenderse hasta la última fecha. (Video: L1MAX)

El portero también reconoció que el equipo conversó internamente sobre los errores cometidos en la derrota ante Sport Huancayo en su última presentación, pero remarcó que el plantel se mantiene fuerte para afrontar el cierre de temporada.

“Sabemos que tuvimos un tropezón, lo hemos conversado mucho, pero el grupo está muy fuerte, está muy unido y la verdad es que estamos disfrutando y estamos muy felices del momento que estamos viviendo”, sostuvo.

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