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La advertencia de Ariel Muñoz antes del partido Alianza Atlético vs Universitario: “Así seamos locales o visitantes, mantenemos una idea”

El volante reconoció que la campaña del Apertura dejó heridas: la doble competencia los desgastó y los alejó del título. Ahora, en el Clausura, el grupo reorientó su meta hacia una copa internacional

Ariel Muñoz reafirma que la escuadra sullanera mantendrá su propuesta ofensiva en el Torneo Clausura. El volante asegura que buscarán los tres puntos sin importar la trayectoria del rival de turno (Mano a Mano)
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El mediocampista Ariel Muñoz lanzó un mensaje claro antes del duelo que Alianza Atlético sostendrá ante Universitario de Deportes en el Torneo Clausura: el conjunto de Sullana no modificará su esquema de juego ni su mentalidad competitiva sin importar el escenario ni el adversario.

El jugador subrayó que la identidad colectiva es el principal activo del equipo en esta etapa decisiva de la temporada, donde una clasificación a competición internacional está al alcance.

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La filosofía que no cambia con el rival

Ariel Muñoz – Alianza Atlético – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
Ariel Muñoz aseguró que Alianza Atlético mantendrá su propuesta ofensiva ante Universitario y buscará asumir el protagonismo desde el inicio. Para el volante, la confianza en la idea colectiva será clave para competir frente a cualquier rival. (Copa Caliente)

Para Muñoz, la clave del rendimiento de Alianza Atlético en los últimos meses no reside en ajustes tácticos puntuales ni en la lectura del rival de turno, sino en la fidelidad a un modelo de juego que el grupo ha construido a lo largo del año. Esa convicción, según el futbolista, es lo que le da al equipo la capacidad de competir de igual a igual frente a cualquier adversario, incluido uno de los clubes más poderosos del fútbol peruano.

“Ante la ‘U’, tenemos que seguir haciendo nuestro juego, que es ser protagonistas e ir en busca del resultado”, afirmó Muñoz para el programa Mano a Mano. La declaración no es retórica: el mediocampista la respaldó con una postura que el plantel ha sostenido tanto de local como de visitante durante el Clausura, con resultados que los colocaron en la parte alta de la clasificación.

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El concepto de protagonismo, en la lectura del futbolista, implica no replegarse ante la presión del marcador ni perder la compostura si el partido arranca de manera adversa. Mantener la calma en los momentos de dificultad, según Muñoz, es tan determinante como la propuesta ofensiva que el equipo despliega desde el inicio.

“Así seamos locales o visitantes, mantenemos una idea”

Ariel Muñoz – Alianza Atlético – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
El volante descartó que Alianza Atlético cambie su planteamiento por enfrentar a Universitario o por jugar fuera de casa. Muñoz sostuvo que el equipo saldrá a buscar el resultado y conservará una propuesta basada en el protagonismo. (Copa Caliente)

La advertencia más contundente del volante llegó cuando se le preguntó de qué manera Alianza Atlético encarará el enfrentamiento ante el cuadro merengue, un rival que históricamente genera condicionamientos en los equipos que lo visitan o lo reciben. La respuesta de Muñoz fue directa y no dejó margen para interpretaciones.

“Vamos a salir a buscarlo. Así seamos locales o visitantes, mantenemos una idea. No importa el rival que nos toque. Siempre vamos a salir igual, tratando de ser protagonistas”, sostuvo el jugador. La frase condensa la mentalidad con la que el plantel sullanero llega a este tramo del torneo: sin especulaciones, sin resignarse al empate y sin ceder la iniciativa por el peso del nombre del contrincante.

Ese enfoque ha funcionado como diferencial para un equipo que, lejos de las grandes ciudades y con recursos más acotados que los clubes capitalinos, logró posicionarse en la zona de clasificación internacional. La coherencia en la propuesta de juego, más que los nombres propios, aparece como el sustento de esa campaña.

De la ilusión del título a la meta internacional

Ariel Muñoz – Alianza Atlético – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 15 octubre
Aunque el título fue la primera ilusión del equipo, Alianza Atlético concentra ahora sus esfuerzos en alcanzar un cupo internacional. Muñoz considera que el duelo ante Universitario representa una oportunidad para fortalecer esa aspiración y demostrar el nivel competitivo del plantel. (Copa Caliente)

Cuando se le consultó sobre la evolución de los objetivos del club desde su llegada, Muñoz fue transparente al describir cómo las circunstancias fueron reencuadrando las metas del grupo. “Cuando llegué a Alianza Atlético, nuestro objetivo fue salir campeones”, reconoció el volante, sin eludir que esa aspiración inicial chocó con la realidad de una temporada exigente.

La doble competencia del Apertura consumió energía y condicionó los rendimientos. El equipo no pudo sostener el nivel necesario para pelear por el título en esa fase, y eso obligó a reordenar las prioridades de cara al Clausura. El nuevo norte quedó definido con precisión: terminar entre los primeros de la tabla y asegurar un lugar en una copa internacional.

Ese objetivo, que en otro contexto podría leerse como una rebaja de las ambiciones, en el caso de Alianza Atlético representa un logro de envergadura para un club del interior del país. Clasificar a una competición continental implicaría uno de los hitos más significativos de su historia reciente y validaría el proceso deportivo que el plantel viene construyendo.

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