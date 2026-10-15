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Miguel Rondelli no renuncia a la disputa de la Liga 1 2026 con Melgar: “Estamos vivos, vamos a pelear hasta el último minuto”

El entrenador argentino se ha mostrado muy seguro y sereno con respecto a la recuperación de los ‘rojinegros’, que en la siguiente jornada liguera afrontará un examen de altura contra Deportivo Garcilaso, en condición de local

Miguel Rondelli, en la parcela técnica de la UNSA, ofreciendo indicaciones en un partido con Melgar. - Crédito: El Pueblo
Miguel Rondelli, en la parcela técnica de la UNSA, ofreciendo indicaciones en un partido con Melgar. - Crédito: El Pueblo
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Miguel Rondelli no renuncia a la disputa del Torneo Clausura 2026. Si bien FBC Melgar presenta una marcha irregular, el entrenador argentino considera que la cohesión interna será determinante para cambiar de imagen, entrando al tramo final de la competición.

Nosotros estamos vivos, vamos a pelear hasta el último minuto. Creo que es el momento de estar más unidos, más fuertes que nunca y tratar cada partido como si fuese una final”, mencionó Rondelli en una conferencia de prensa previo al decisivo choque contra Deportivo Garcilaso, en Arequipa.

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Miguel Rondelli
Miguel Rondelli durante su iracunda conferencia de prensa en Ate - Crédito: Captura.

No es menos cierto que Melgar presenta una idea atractiva, sostenida en conexiones constantes en cada una de las demarcaciones del campo, pero falta de profundidad en los metros finales le ha costado muy caro. Aquel manual merece una atención especial y el preparador del club lo sabe a la perfección.

“Creo que el equipo muestra ciertos aspectos que dan la sensación de que está para más y, obviamente, tiene que corregir algunos errores para seguir siendo más sólido y más efectivo. Nosotros debemos plasmar lo que hacemos en el juego en resultados. Cuando lo consigamos, vamos a tener muchos más puntos de los que tenemos”, sostuvo.

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El técnico argentino recordó el empate ante Sport Boys en Arequipa y consideró que la prensa no valoró el rendimiento de Melgar en aquel encuentro. Además, defendió la actuación de sus dirigidos frente a la ‘U’. (Video: @futbodesdeelbarrio10)

Fue preguntado también Miguel Rondelli por el inminente duelo contra Garcilaso, cuyo ganador se mantendrá en carrera tanto en el Torneo Clausura como en la Liga 1. El argentino ofreció un análisis amplio del estilo de juego de su oponente, haciendo hincapié en la seguridad de la última línea.

Sabemos que el rival basa su juego en esa solidez defensiva, y estará en nosotros, en el protagonismo, encontrar dónde podemos hacerle daño. Tenemos que centrarnos en esta versión, en cómo juega y en dónde podemos hacerle daño”, indicó.

Ricardo Bettocchi sale en defensa de Miguel Rondelli por el destrato de L1MAX. - Crédito: FBC Melgar
Ricardo Bettocchi sale en defensa de Miguel Rondelli por el destrato de L1MAX. - Crédito: FBC Melgar

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