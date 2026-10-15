Perú

Lima vive sus noches más calurosas de octubre con anomalías de hasta 7° por encima de los valores habituales, según el Senamhi

El calentamiento del mar y las condiciones asociadas al Niño costero influyen en el comportamiento térmico de la capital

Vista nocturna de la costa de una ciudad iluminada junto al mar con la luna llena y un termómetro de madera en primer plano.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología señala que Lima registra en octubre temperaturas nocturnas de hasta siete grados por encima de los valores habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las temperaturas nocturnas en Lima alcanzaron niveles inusuales durante octubre de 2026. Las estaciones meteorológicas de Jesús María y La Molina reportaron valores mínimos que superaron en siete grados Celsius los registros habituales para esta época del año, de acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El comportamiento del clima se suma a las condiciones de calor previstas para la capital peruana durante los próximos días. Las temperaturas elevadas durante la noche reducen el descenso térmico habitual después de la puesta del sol y mantienen el ambiente cálido durante más horas.

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Los registros corresponden a las temperaturas mínimas más altas de octubre en ambas estaciones. En Jesús María, el termómetro marcó 22,4 °C, mientras que en La Molina llegó a 21,3 °C. Los valores representan anomalías positivas de hasta siete grados respecto de los niveles considerados normales.

El escenario ocurre en un contexto de temperaturas superiores a las habituales en la costa peruana. El fenómeno de El Niño costero influye en las condiciones térmicas de Lima, con máximas previstas cercanas a los 30 °C.

Jesús María y La Molina superan los valores nocturnos habituales

Las estaciones meteorológicas de Jesús María y La Molina registraron mínimas de 22,4 °C y 21,3 °C, respectivamente, los valores más altos de octubre para ambas estaciones. ASISMET
Las estaciones meteorológicas de Jesús María y La Molina registraron mínimas de 22,4 °C y 21,3 °C, respectivamente, los valores más altos de octubre para ambas estaciones. ASISMET

La estación meteorológica de Jesús María registró una temperatura mínima de 22,4 °C, mientras que la de La Molina reportó 21,3 °C. Según los datos difundidos por el Senamhi, ambas mediciones constituyeron los valores mínimos más altos de octubre para esas estaciones.

Las anomalías de hasta 7 °C por encima de los niveles normales reflejan la magnitud de la variación térmica. En estas condiciones, las temperaturas durante la noche permanecen elevadas en comparación con los valores esperados para el mes.

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El Niño costero influye en las temperaturas de Lima

La meteoróloga Raquel Loayza, especialista del Senamhi, explicó en una entrevista con el programa Buenos días Perú, de Panamericana TV, que el calentamiento del mar influye en las condiciones atmosféricas de la costa peruana.

La superficie marina presenta temperaturas entre cuatro y cinco grados por encima de los valores habituales. Esta anomalía contribuye al incremento del calor en el litoral y a la presencia de mayor humedad en la atmósfera.

La especialista también indicó que las condiciones cálidas podrían prolongarse durante los próximos meses, incluso durante el verano. El comportamiento del océano forma parte de los factores que el Senamhi vigila para evaluar la evolución de las temperaturas en distintas localidades del país.

Pronóstico del clima en Lima para el 15 de octubre

Vista nocturna de una ciudad con edificios iluminados, calles con alumbrado público, automóviles y árboles bajo un cielo nublado
Una vista nocturna de la ciudad ilustra el periodo de elevadas temperaturas registrado en el litoral de Lima y El Callao según el Senamhi. (Foto: Senamhi)

Lima tendría una temperatura máxima de 27,3 °C y una mínima prevista de 23,5 °C. El pronóstico también contempló una probabilidad de lluvia del 3 % durante el día y del 4 % por la noche.

La diferencia entre los registros de las estaciones meteorológicas y las cifras del pronóstico responde a que los datos corresponden a mediciones y estimaciones distintas. Las condiciones pueden variar según el distrito y la ubicación de cada estación.

El Senamhi mantiene la vigilancia de las temperaturas en la costa peruana ante la persistencia de valores superiores a los habituales durante la primavera.

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