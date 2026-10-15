Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut con el Hapoel Beer Sheva frente al AZ Alkmaar por la Europa League 2026-27

El delantero nacional ingresó en el tramo final del partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga, pero su equipo no logró revertir la desventaja en territorio neerlandés. (Hapoel Beer Sheva)

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El atacante peruano Adrián Ugarriza concretó su estreno en la UEFA Europa League 2026-27 con una nota agridulce. El conjunto israelí Hapoel Beer Sheva perdió 2-1 ante el AZ Alkmaar en el AFAS Stadion de los Países Bajos, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga.

“Ugagol” saltó al campo a los 78 minutos en reemplazo de Aleksandar Zlatanovic y dispuso de apenas doce minutos para intentar revertir una situación que ya se presentaba cuesta arriba para los suyos. El resultado cortó la racha positiva del equipo de Be’er Sheva y lo dejó con un solo punto en la tabla general de la competición europea.

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El desarrollo del partido: dominio local y reacción visitante

El AZ Alkmaar tomó la iniciativa desde el comienzo y generó peligro con remates desde fuera del área, pero Marciano sostuvo el empate durante el primer tiempo. Tras el descanso, ambos equipos anotaron y dejaron el marcador igualado. (Hapoel Beer Sheva)

El encuentro arrancó con los neerlandeses como dueños claros de la pelota. El AZ Alkmaar presionó desde el inicio e intentó lastimar con remates desde media distancia, aunque el guardameta del Hapoel Beer Sheva, Marciano, respondió con solvencia a cada exigencia y mantuvo el cero en su arco durante toda la primera mitad.

La historia cambió al retomar el juego tras el descanso. A los 49 minutos, tras un pase preciso de Valdemar Byskov, el volante Peer Koopmeiners conectó para abrir el marcador y darle ventaja al conjunto local. Sin embargo, la alegría en las tribunas del AFAS Stadion duró muy poco.

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El equipo israelí respondió con rapidez y encontró el empate apenas seis minutos después. El ghanés Amankwah Forson apareció con oportunidad en el área y estableció el 1-1 a los 55 minutos, un tanto que devolvió la emoción al partido y obligó a ambos equipos a buscar con más intensidad la red rival.

El penal que definió y el ingreso de Ugarriza

El esperado estreno de Adrián Ugarriza en la Europa League llegó cuando el Hapoel Beer Sheva estaba en desventaja. El delantero peruano reemplazó a Aleksandar Zlatanovic a los 78 minutos, aunque no logró evitar la derrota en Países Bajos. (Hapoel Beer Sheva)

Cuando el marcador igualado hacía presagiar un desenlace incierto, el AZ Alkmaar obtuvo un penal sobre los 77 minutos que cambió el rumbo definitivo del partido. Mexx Meerdink se hizo cargo de la ejecución y no falló: el remate fue certero, el arquero no pudo detenerlo y el 2-1 encendió las tribunas del estadio neerlandés.

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Un minuto después de ese tanto, Adrián Ugarriza pisó por primera vez el césped de una competición oficial de la UEFA. El atacante nacional reemplazó a Zlatanovic con el objetivo de aportar en el sector ofensivo y buscar al menos el empate para su equipo. No obstante, el tiempo jugó en su contra: los doce minutos que tuvo no alcanzaron para alterar el resultado ni para generar situaciones claras de peligro frente al arco rival.

Cabe recordar que en la jornada inaugural de la fase de liga, el Hapoel Beer Sheva había empatado sin goles frente al Dinamo Zagreb. En aquella ocasión, Ugarriza permaneció en el banco de suplentes sin ingresar al campo. Su esperado debut en el segundo torneo de clubes más relevante del continente llegó recién en esta segunda presentación, aunque en circunstancias poco favorables para él y para su equipo.

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La situación del Hapoel en la tabla y el próximo desafío

El próximo reto europeo del Hapoel Beer Sheva será frente al Royale Union Saint-Gilloise, en Bélgica, el jueves 22 de octubre. El encuentro representa una nueva oportunidad para buscar su primera victoria y sumar puntos en la competición (Hapoel Beer Sheva)

Con la derrota en Alkmaar, el Hapoel Beer Sheva sumó apenas un punto en dos presentaciones dentro de la Europa League 2026-27 y se ubicó en el puesto 24 de la tabla de posiciones de la fase de liga. La situación podría volverse más comprometida en las próximas horas, ya que varios equipos que se encuentran por debajo todavía tienen partidos pendientes por disputar.

El siguiente compromiso del conjunto israelí en la competición europea está programado para el jueves 22 de octubre, cuando visite al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, equipo que al momento marcha en la sexta posición de la tabla general. Ese partido representará una oportunidad concreta para que el Hapoel Beer Sheva consiga su primera victoria en el torneo y, al mismo tiempo, para que Ugarriza amplíe su participación y gane protagonismo en el esquema del entrenador.

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El delantero peruano llega a este tramo de la temporada con ritmo competitivo. Antes de su estreno europeo con el club israelí, Ugarriza formó parte de los amistosos internacionales de la Selección Peruana bajo las órdenes de Mano Menezes, donde disputó encuentros ante México y Colombia, aunque sin poder marcar. Su rendimiento en el fútbol israelí le valió la consideración del cuerpo técnico nacional, y ahora buscará trasladar esa confianza al plano europeo con el Hapoel Beer Sheva.