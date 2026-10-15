Encapuchados en videos intimidatorios: siete escolares amenazan con matar al director de su colegio en La Victoria

Siete menores de secundaria difundieron amenazas en redes sociales; la DRELM anunció resguardo policial para proteger al director y al colegio

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Siete estudiantes de secundaria del colegio Víctor Andrés Belaúnde, ubicado en el distrito limeño de La Victoria, amenazaron de muerte a su director mediante videos difundidos en redes sociales, un caso que es investigado por las autoridades y que motivará la asignación de personal policial para proteger al directivo y al centro educativo.

El hecho fue confirmado este jueves por Cornelio Gonzales, jefe de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), quien explicó que los menores habrían creado un grupo en plataformas sociales para publicar grabaciones en las que aparecían con el rostro cubierto y lanzaban amenazas contra el responsable del plantel.

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“Hace dos semanas teníamos visitando los colegios, encontramos al director con un problema, pero (...) no había comunicado esa amenaza todavía a la dependencia superior que es la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local)”, dijo a Latina.

De acuerdo con Gonzales, las autoridades evaluaron inicialmente a 15 alumnos y descartaron la participación de ocho. Los otros siete habrían estado involucrados en las intimidaciones, que, según el funcionario, estaban relacionadas con las medidas del director para mantener el orden dentro de la institución.

Siete estudiantes de secundaria del colegio Víctor Andrés Belaúnde, en La Victoria, fueron señalados por difundir videos con amenazas de muerte contra el director

“(Son) amenazas con unas bolsas en la cara, suben a las redes sociales y le hacen llegar al director. O sea, la forma amenazante es la intimidación, indicando que van a matar al director por estar persiguiendo el orden”, agregó.

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Los escolares reconocieron su participación y aceptaron colaborar con las autoridades. “Ya han firmado documentos con los padres de familia para llevar un orden dentro de la institución. Hoy hemos estado con el director y él manifiesta que ya estos niños han cambiado de actitud. Se han hecho charlas preventivas indicándoles cuáles son las sanciones que les pueden caer a ellos de seguir haciendo estos hechos”, refirió el funcionario.

De igual modo, indicó que se realizaron charlas preventivas para explicar a los estudiantes las sanciones que podrían recibir si repetían estas conductas y, según relató la autoridad, durante una visita reciente el director del colegio le informó que los menores habían cambiado de actitud.

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Pese a las amenazas, los escolares implicados seguirán asistiendo a clases con normalidad, mientras DRELM prevé asignar personal policial para resguardar al director y al colegio cuando terminen las vacaciones, en medio del debate sobre las medidas disciplinarias en las escuelas tras los nuevos lineamientos educativos anunciados por la presidenta Keiko Fujimori.

a DRELM evaluó a 15 alumnos, descartó a ocho y afirmó que los siete involucrados reconocieron los hechos y firmaron compromisos con sus padres

“No hay medidas retroactivas, pero, de ahora en adelante, regirá otro sistema, con nuevas normas de disciplina y conductas que deberán asumir tanto los estudiantes en el aula como los padres de familia”, agregó Gonzales.

Fujimori anunció días atrás las nuevas normas de conducta que regirán en las escuelas públicas del país, que incluyen la expulsión de los alumnos violentos, el combate del acoso escolar y la prohibición de usar maquillaje, llevar el pelo largo o pintado y tener equipos electrónicos en las aulas.

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Explicó que las medidas comprenden “sanciones y amonestaciones proporcionales y con criterios de gradualidad”, pero que ante, los casos graves de violencia, “vuelven las expulsiones” de alumnos.

Las disposiciones se conocieron después de que la denuncia por la presunta violación de un estudiante de 16 años por parte de sus compañeros durante un viaje en autobús escolar, el 15 de septiembre, generó indignación en el país y llevó a un juzgado de Lima a ordenar cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes.