Perú

ATU detectó a un menor como cobrador de un bus tras intervenir vehículos en la avenida La Marina

La unidad también era conducida por un chofer con licencia vencida. El operativo incluyó vehículos sin autorización, rutas no permitidas y una minivan con 17 multas

ATU intervine 13 vehículos en la av. La Marina. Un bus tenía como cobrador a un menor de edad.
ATU intervine 13 vehículos en la av. La Marina. Un bus tenía como cobrador a un menor de edad.
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Una unidad de transporte público circulaba por la avenida La Marina con un adolescente como cobrador y un conductor con la licencia vencida. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) interrumpió el viaje y ordenó el traslado del vehículo a un depósito durante un operativo efectuado junto con la Policía Nacional del Perú (PNP).

La intervención se realizó a la altura de la avenida Sucre, como parte de las acciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el marco del estado de emergencia. En total, los fiscalizadores detectaron 13 vehículos de transporte público que cometían faltas vinculadas con la autorización, las rutas asignadas y la habilitación de los conductores.

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El caso del menor de edad concentró parte de la intervención. La ATU indicó que la presencia del adolescente como cobrador lo exponía a una situación de riesgo, al igual que a los pasajeros que viajaban en la unidad. El conductor, además, no tenía vigente el brevete requerido para prestar el servicio.

La entidad dispuso que el vehículo dejara de circular y que fuera llevado a un depósito. La medida se aplicó luego de constatar ambas infracciones en una unidad que realizaba transporte de pasajeros por una de las principales vías que conecta Lima con el Callao.

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ATU intervine 13 vehículos en la av. La Marina. Un bus tenía como cobrador a un menor de edad.
ATU intervine 13 vehículos en la av. La Marina. Un bus tenía como cobrador a un menor de edad.

Siete vehículos operaban sin autorización en la avenida La Marina

Del total de unidades intervenidas, siete no contaban con la autorización correspondiente para brindar el servicio. Las demás presentaban incumplimientos relacionados con la ruta autorizada o con la falta de habilitación de los conductores.

Entre los vehículos detectados figuró la minivan de placa BEU-054, que realizaba un servicio de colectivo sin autorización. Según informó la ATU, el conductor tampoco tenía licencia de conducir. La unidad acumulaba 17 multas por más de S/266.000 desde 2021, debido a infracciones vinculadas con la informalidad en el transporte.

La fiscalización incluyó la revisión de documentos, permisos y condiciones de los conductores. Los agentes verificaron si las unidades tenían autorización para circular, si cumplían el recorrido asignado y si las personas al volante estaban habilitadas para operar en el transporte público.

La ATU señaló que el uso de vehículos que operan fuera de las autorizaciones puede afectar la seguridad de conductores, trabajadores y pasajeros. La institución pidió a los usuarios optar por servicios formales que cumplan las condiciones establecidas por la normativa.

La entidad informó que mantendrá los operativos en distintos puntos de Lima y Callao. El objetivo, según precisó, es “reducir la informalidad, hacer cumplir las normas y proteger la vida de quienes utilizan diariamente el transporte público”.

Más de 10 mil vehículos autorizados ya transmiten su ubicación a la ATU

La fiscalización en las calles se complementa con el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM), una plataforma de la ATU que recibe en tiempo real la señal GPS de las unidades autorizadas. En setiembre, el sistema alcanzó 10.116 vehículos monitoreados en Lima y Callao.

La cifra triplicó el registro de junio, cuando el SICM recibía información de 3.345 unidades. En el mismo periodo, la cantidad de empresas que transmitían su señal GPS pasó de 109 a 242.

El aumento estuvo relacionado con los subsidios destinados a las empresas de transporte público, establecidos mediante los Decretos de Urgencia 006-2026 y 007-2026. Para acceder a esos recursos, los operadores debían contar con vehículos habilitados y sistemas GPS que enviaran información de sus recorridos a la ATU.

Los datos permiten registrar las rutas y los despachos de la flota autorizada. Las empresas interesadas pueden solicitar orientación técnica para incorporar sus unidades al sistema y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad.

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