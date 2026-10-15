Investigador peruano explica el descubrimiento de una nueva especie de pez en Brasil y sus características

Conoce los detalles del fascinante hallazgo de una nueva especie de pez en las aguas de Brasil. El Dr. Eduardo Mejía comparte los pormenores de esta importante investigación. (Crédito: Canal N)

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El investigador peruano Eduardo Mejía, integrante del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), explicó los detalles de la descripción científica de una nueva especie de pez propia del sudeste de Brasil. Durante una entrevista con Canal N, el especialista precisó que, aunque pertenece a un grupo de peces relacionado con las carachamas, no se trata de una especie originaria de los ríos de la Amazonía peruana.

El descubrimiento se suma a los avances en el estudio de este grupo de peces, cuya diversidad ha sido documentada con mayor detalle durante los últimos años. Según Mejía, el número de especies descritas ha aumentado en el último quinquenio, lo que amplía el conocimiento científico sobre estos animales en el continente americano.

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Un pez bagre nada de frente hacia la cámara con la boca entreabierta en un entorno acuático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva especie de pez en Brasil

Durante la conversación con Canal N, Mejía aclaró que la especie recientemente publicada es propia del sudeste brasileño. El investigador hizo esta precisión luego de que el medio de comunicación le consultara sobre el hallazgo de una variedad de pez en los ríos de la Amazonía.

El especialista explicó que la Amazonía también alberga diversas especies pertenecientes a este grupo, conocido en la región por nombres como carachama o chitario. Sin embargo, recalcó que la especie descrita en esta investigación corresponde a otra zona geográfica, por lo que no debe confundirse con los peces que habitan habitualmente los ríos amazónicos peruanos.

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Un pez de agua dulce nada sobre un fondo rocoso mientras la luz solar atraviesa la superficie del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Número de especies descritas

Mejía indicó que en el Perú se cuenta con aproximadamente cinco especies descritas de este grupo de peces. A escala continental, la cifra supera las 70 especies, una diversidad que continúa siendo objeto de investigación por parte de la comunidad científica.

Consultado sobre la cantidad de especies registradas tras esta nueva descripción, el investigador señaló que el grupo ya suma entre 76 y 77 especies. Asimismo, explicó que este número ha crecido durante los últimos cinco años debido al interés científico que ha despertado su estudio.

Investigador peruano Eduardo Mejía, integrante del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) (Captura: Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias con las carachamas amazónicas

En la entrevista con Canal N, Mejía comenzó a explicar las diferencias físicas entre este grupo de peces y las carachamas que se conocen habitualmente en la Amazonía. Entre las características mencionadas, destacó la forma alargada del cuerpo.

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No obstante, el fragmento de la entrevista disponible termina antes de que el investigador complete su explicación sobre las particularidades físicas de estos animales. Por ello, no es posible precisar otras características de la nueva especie ni establecer diferencias adicionales con las carachamas amazónicas a partir de la información proporcionada.

Un río fluye a través de un lecho rocoso frente a un paisaje de colinas verdes bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)