Universitario presentó sus convocadas para disputar la Copa Libertadores Femenina 2026: las 23 elegidas por Carlos Véliz

Universitario de Deportes se alista para iniciar su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026. El adiestrador Carlos Véliz ha dado a conocer las 23 futbolistas citadas para el certamen, donde las ‘leonas’ buscarán instalarse por primera vez en su historia en la siguiente ronda de la competición.
Convocadas de Universitario para la Copa Libertadores Femenina
Porteras:
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- Gabriela Bórquez
- Mia Shalit
- Mafer Dávila
Defensas:
- Stephanie Lacoste
- Daiana Farías
- Estephany Espino
- Grace Cagnina
- Mariale Espejo
- Valeria Ríos
- Fabiola Herrera
Mediocampistas:
- Claudia Domínguez
- Karen Araya
- Cindy Novoa
- Scarleth Flores
- Geraldine Cisneros
- Milagros Rolón
- Ana Gutiérrez
Delanteras:
- Pierina Núñez
- Alesia García
- Sofía Oxandabarat
- Luz Campoverde
- Valerie Gherson
- Lesly Olivares
Los refuerzos de Universitario para la Copa Libertadores Femenina 2026
Universitario de Deportes reforzó su plantel con siete futbolistas de cara a la Copa Libertadores Femenina 2026, torneo en el que el club busca superar por primera vez la fase de grupos. La arquera Mia Shalit, la defensa Grace Cagnina y la delantera Alesia García llegaron a los entrenamientos en Campo Mar respaldadas por su rendimiento con la selección peruana en la Liga de Naciones. Las tres jugadoras firmaron antes del cierre del libro de pases de la Liga Femenina, por lo que también están habilitadas para disputar el tramo final del torneo local.
A esas incorporaciones se sumaron cuatro futbolistas que únicamente podrán actuar en la competencia continental, dado que llegaron después del cierre de inscripciones de la liga peruana. La defensa Valeria Ríos, de nacionalidad estadounidense, se integró a la zaga junto con la paraguaya Milagros Rolón, incorporada como volante. En ofensiva, el club sumó a la chilena Ana Gutiérrez y a Lesly Olivares, también de nacionalidad chilena.
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Fixture de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026
Jueves 15 de octubre
- Corinthians (BRA) vs. Colo Colo (CHI) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
- IDV (ECU) vs. Belgrano (ARG) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)
- Caracas FC (VEN) vs. Santa Fe (COL) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
- Universitario de Deportes (PER) vs. Palmeiras (BRA) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)
Viernes 16 de octubre
- Deportivo Cali (COL) vs. Libertad (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)
- Bolívar (BOL) vs. Olimpia (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
- Nacional (URU) vs. U. de Chile (CHI) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)
- Cruzeiro (BRA) vs. LDU Quito (ECU) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)
¿Dónde ver participación de Universitario en Copa Libertadores Femenina 2026?
Los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026 se transmitirán en Perú mediante Pluto TV, una plataforma de acceso gratuito. La señal también estará disponible para los usuarios de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.
En Argentina, los encuentros podrán seguirse por TyC Sports y Pluto TV. Brasil contará con las transmisiones de Sportv, N Sports, Cazé TV, X Sports, GolBrasil, Palmeiras TV y Pluto TV. En Colombia, la cobertura estará a cargo de Win Sports y Pluto TV, mientras que en Chile los partidos se emitirán por ChileVisión y Pluto TV.
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Para el resto del mundo, la competencia tendrá señal a través del canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores. La disponibilidad puede variar según el país y la programación de cada plataforma.
Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura de la participación de Universitario en su página web. El despliegue incluye la previa de los partidos, el minuto a minuto, las principales jugadas, las declaraciones de las protagonistas y la actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.
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