Universitario presentó sus convocadas para disputar la Copa Libertadores Femenina 2026: las 23 elegidas por Carlos Véliz

Carlos Véliz eligió a la 23 citadas de Universitario para la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Universitario.

Guardar

Universitario de Deportes se alista para iniciar su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026. El adiestrador Carlos Véliz ha dado a conocer las 23 futbolistas citadas para el certamen, donde las ‘leonas’ buscarán instalarse por primera vez en su historia en la siguiente ronda de la competición.

Convocadas de Universitario para la Copa Libertadores Femenina

Porteras:

PUBLICIDAD

Gabriela Bórquez

Mia Shalit

Mafer Dávila

Defensas:

Stephanie Lacoste

Daiana Farías

Estephany Espino

Grace Cagnina

Mariale Espejo

Valeria Ríos

Fabiola Herrera

Mediocampistas:

Claudia Domínguez

Karen Araya

Cindy Novoa

Scarleth Flores

Geraldine Cisneros

Milagros Rolón

Ana Gutiérrez

Delanteras:

Pierina Núñez

Alesia García

Sofía Oxandabarat

Luz Campoverde

Valerie Gherson

Lesly Olivares

Universitario debuta este jueves 15 de octubre en la Copa Libertadores Femenina 2026 - Crédito: X.

Los refuerzos de Universitario para la Copa Libertadores Femenina 2026

Universitario de Deportes reforzó su plantel con siete futbolistas de cara a la Copa Libertadores Femenina 2026, torneo en el que el club busca superar por primera vez la fase de grupos. La arquera Mia Shalit, la defensa Grace Cagnina y la delantera Alesia García llegaron a los entrenamientos en Campo Mar respaldadas por su rendimiento con la selección peruana en la Liga de Naciones. Las tres jugadoras firmaron antes del cierre del libro de pases de la Liga Femenina, por lo que también están habilitadas para disputar el tramo final del torneo local.

A esas incorporaciones se sumaron cuatro futbolistas que únicamente podrán actuar en la competencia continental, dado que llegaron después del cierre de inscripciones de la liga peruana. La defensa Valeria Ríos, de nacionalidad estadounidense, se integró a la zaga junto con la paraguaya Milagros Rolón, incorporada como volante. En ofensiva, el club sumó a la chilena Ana Gutiérrez y a Lesly Olivares, también de nacionalidad chilena.

PUBLICIDAD

Alesia García se suma a Universitario de Deportes desde el Ferencvaros de Hungría. Crédito: X Universitario.

Fixture de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2026

Jueves 15 de octubre

Corinthians (BRA) vs. Colo Colo (CHI) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

IDV (ECU) vs. Belgrano (ARG) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Caracas FC (VEN) vs. Santa Fe (COL) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Universitario de Deportes (PER) vs. Palmeiras (BRA) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Viernes 16 de octubre

Deportivo Cali (COL) vs. Libertad (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Bolívar (BOL) vs. Olimpia (PAR) (15:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Nacional (URU) vs. U. de Chile (CHI) (19:00 horas de Perú / Estadio IDV)

Cruzeiro (BRA) vs. LDU Quito (ECU) (19:00 horas de Perú / Estadio Rodrigo Paz Delgado)

Universitario debuta ante Palmeiras en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Prensa U

¿Dónde ver participación de Universitario en Copa Libertadores Femenina 2026?

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026 se transmitirán en Perú mediante Pluto TV, una plataforma de acceso gratuito. La señal también estará disponible para los usuarios de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

En Argentina, los encuentros podrán seguirse por TyC Sports y Pluto TV. Brasil contará con las transmisiones de Sportv, N Sports, Cazé TV, X Sports, GolBrasil, Palmeiras TV y Pluto TV. En Colombia, la cobertura estará a cargo de Win Sports y Pluto TV, mientras que en Chile los partidos se emitirán por ChileVisión y Pluto TV.

PUBLICIDAD

Para el resto del mundo, la competencia tendrá señal a través del canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores. La disponibilidad puede variar según el país y la programación de cada plataforma.

Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura de la participación de Universitario en su página web. El despliegue incluye la previa de los partidos, el minuto a minuto, las principales jugadas, las declaraciones de las protagonistas y la actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.