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Javier Rabanal ofrece mirada para explicar la caída de Cusco FC ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026: “Es muy difícil contra un grande”

El profesional español ha quedado muy incómodo por la manera en cómo su plantel cometió una irresponsabilidad que desembocó en la derrota de la pasada jornada; además, reconoce que la diferencia de niveles en los planteles marcó la diferencia

Javier Rabanal conduce el destino de Cusco FC en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA
Javier Rabanal conduce el destino de Cusco FC en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA
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Javier Rabanal, fiel a su estilo, ha ofrecido un extenso análisis de la reciente caída de Cusco FC contra Alianza Lima, en condición de local, por la fecha 11° del Torneo Clausura 2026. Bajo su lectura, hubo dos partidos dentro de uno por la inesperada expulsión de Aldair Fuentes.

“Hemos estado bien con 11. Hemos tenido algunas ocasiones, no las hemos metido. El gol de córner nos lo hemos hecho nosotros solos, después nos hemos quedado con 10 y la segunda parte hemos atacado, hemos querido con uno menos contra un equipo grande es muy difícil”, declaró.

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Javier Rabanal regresa a la Liga 1
Javier Rabanal asumió las riendas de Cusco FC tras un paso en falso en Universitario. - Crédito: Cusco FC

“No te voy a tampoco a contar una historia aquí de que los chicos corrieron y qué bonito y qué maravilloso todo, porque, bueno, nos hemos quedado con 10 porque hemos querido y a partir de ahí es muy difícil contra un equipo tan grande que además juega replegado y a transición con jugadores muy buenos y muy rápidos”, sumó.

Rabanal, por otro lado, no dejó pasar la oportunidad para asegurar que las diferencias de niveles y rendimientos de ambos elencos fueron claves para que haya vencedor contundente en la ciudad del Cusco.

“¿Cuántos internacionales tienen los equipos que juegan en Lima? ¿Cuántos internacionales tiene Universitario de Deportes? ¿Cuántos internacionales tiene Alianza? ¿Cuántos internacionales tiene Cristal? ¿Tú crees que es lo mismo un jugador que juega a un mundial que un jugador que no juega a un mundial?”, cuestionó.

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Y cerró: “Un jugador que juega un Mundial, si juega la liga peruana o la ecuatoriana, estos partidos no le pesan y no comete errores. Un jugador que no pisa nunca una internacionalidad, este tipo de partidos a veces le parecen hasta demasiado grandes y comete errores como los que hemos cometido”.

Diego Soto apareció con un gol espléndido en el Cusco FC vs Alianza Lima, por Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA
Diego Soto apareció con un gol espléndido en el Cusco FC vs Alianza Lima, por Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA

Derrotados en casa

Cusco FC llevaba una importante ventaja tras la reanudación del Torneo Clausura 2026. Al recibir a Alianza Lima, los de Javier Rabanal jugaban con su gente en el complicado Inca Garcilaso de la Vega, con la altura a su favor, y superando por un puñado de unidades en la clasificación a su oponente, que llegaba golpeado por una retahíla de resultados magros.

Fue inesperado, entonces, que los ‘blanquiazules’ salieran en campo ajeno con una mayor voluntad de querer hacer bien las cosas a través de un adecuado dominio de las acciones. Los locales se vieron sorprendidos por ese estilo y solo atinaban a aplicar contragolpes.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-1 a los cusqueños y se metieron en la pelea por el título - Crédito: L1MAX.

Jugando un fútbol directo, sostenido en toques certeros sin importar su modalidad corta o larga, Alianza Lima se adelantó en el tablero electrónico con un gol de Kevin Quevedo, tras una impecable asistencia de Luis Advíncula. La jugada, sin embargo, fue anulada en una decisión polémica del VAR por un inexistente offside.

La situación desbordó al banquillo visitante, en especial a Pablo Guede, que no dejaba de externar su bronca hacia el arbitraje. En esas, Cusco FC aprovechó para avisar con un lanzamiento furibundo de Facundo Callejo que fue repelido por el larguero de la portería defendida por Alejandro Duarte.

Alianza Lima.
Alianza Lima ganó 2-1 ante Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

A pesar de ese intento de crecimiento de los ‘dorados’, Alianza Lima recuperó el libreto, siguió corriendo en la altura y metiendo peligro en balones detenidos, como el cobrado por Fernando Gaibor que desembocó en un autogol de Pedro Díaz tras un ataque de Mateo Antoni.

Entremedias, Cusco FC se quedó con un hombre menos por la expulsión infantil de Aldair Fuentes tras agredir a Jairo Vélez. Al margen de esa cuestión, el dueño de casa reaccionó en el complemento y niveló el tanteador con un golazo de Diego Soto, que duró muy poco, porque un nuevo gol en contra, realizado por Álvaro Ampuero, echó por tierra el esfuerzo de los suyos.

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