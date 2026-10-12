El increíble autogol de Pedro Díaz que permitió el 1-0 de Alianza Lima ante Cusco FC por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Ventaja ‘grone’. Cuando el partido entre Alianza Lima y Cusco FC entraba en la recta final del primer tiempo, un tiro de esquina a los 37 minutos fue aprovechado por Mateo Antoni que luchó el balón con el arquero cusqueño, quien en una desorientación, terminó por introducir el balón en su propia portería.
El tanto causó sorpresa en los asistentes al Garcilaso de la Vega, pues la jugada parecía que no tendría mayor peligro. Por el otro lado, la banca de suplente de los victorianos explotó de alegría
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