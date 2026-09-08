Cienciano da inicio a una semana crucial en Copa Sudamericana 2026: al frente Montevideo City y con una ausencia que obliga a modificar estrategia

Cienciano, ante una semana decisiva en Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión

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La segunda semana de septiembre trae consigo mucho entusiasmo en el Cusco. El próximo jueves (10.09.2026), Cienciano afrontará los cuartos de final de la Copa Sudamericana recibiendo a Montevideo City. Sin más tiempo que perder, el entrenador Horacio Melgarejo ha dado inicio a los entrenamientos en el Inca Garcilaso de la Vega.

Sin embargo, un futbolista del plantel quedará desmarcado de la planificación pese a que se ha presentado a los trabajos con el resto del elenco. El mediocampista Gerson Barreto, de activa participación en ambos frentes, no participará en el enfrentamiento de ida, lo que supone una ausencia sensible para el centro de la cancha.

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Gerson Barreto ha sido un efectivo muy recurrente en la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: EFE

La baja del ancla de Cienciano no responde a inconvenientes médicos, sí deportivos. Al haber acumulado tres cartulinas amarillas, completando el rango permitido, se le ha sancionado con un partido de castigo. Aquellas amonestaciones surgieron en los choques contra FBC Melgar (Fase Preliminar), Lanús (dieciseisavos de final) y Botafogo (octavos de final).

No es menos cierto que el alejamiento temporal de Barreto originará más de un dolor de cabeza para el DT Melgarejo, pero la presencia de otros efectivos, que vienen esperando su oportunidad para demostrar su valía, ofrecen cierto alivio a puertas de un envite trascendental camino a las semifinales.

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Tal vez, el comando técnico de Cienciano esté analizando la posibilidad concreta de reemplazar al suspendido con el ingreso de Ademar Robles, volante de primera línea de las mismas características y con una muy buena cantidad de minutos acumulados en la Sudamericana 2026.

Otra opción interesante surge con Henry Caparó, quien desde que llegó al equipo cusqueño ha ganado una enorme regularidad, sin importar la condición en la que ha sido empleado. Aunque, conviene señalar, en la Fase Eliminatoria de la Copa ha entrado de cambio. En cualquier caso, ambos deportistas son puntuales validos para acompañar a un solvente Santiago Arias.

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Santiago Arias ofrece equilibrio y fuerza en la primera línea del campo. - Crédito: Cienciano

Montevideo City toma precauciones

Después de una angustiante clasificación a cuartos de final, dejando atrás a Club Tigre en tanda de penales, Montevideo City ha puesto en marcha su plan contra Cienciano. Existe, sobre todo, atención plena en las que complicaciones que supondrán acudir a un escenario de enorme altitud.

Para intentar aclimatarse a esa condición, la expedición uruguaya ha decidido arribar a Cusco dos días antes del choque de ida. Durante ese periodo, el entrenador Marcelo Méndez espera que su grupo se adapte a esa arma tan beneficiosa del dueño de casa.

Se prevé que en los entrenamientos del Montevideo City se realicen constantes activaciones de balón al igual que estrategias defensivas puntuales. Consignar que el rival oriental propondrá un juego directo, sin descuidar su seguridad en el bloque bajo.

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Los uruguayos, muy probablemente, recurrirán al libreto de juego que empleó Juventud Las Piedras en la Fase de Grupos. Cuando aquel elenco acudió al Cusco, plantó cara a más no poder para llevarse un muy luchado empate a uno.

Marcelo Méndez lleva las riendas de un Montevideo City que buscará asestar el golpe a su visita a Cienciano. - Crédito: FocoUy

Los de Méndez esperan sacar una renta nada desdeñable de su visita al Inca Garcilaso de la Vega, aunque los últimos rivales de la Copa Sudamericana que pisaron aquel estadio se vieron muy superados con resultados muy estrepitosos.

Conviene mencionar que la revancha se desarrollará el siguiente jueves en el estadio Centenario. El ganador quedará entre los mejores cuatro del continente y se hará del ticket para las semifinales.

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