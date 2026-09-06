Golazo de Yoshimar Yotún con gran definición en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

Sporting Cristal se enfrentaba en condición de local contra Los Chankas en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 . Con la obligación de salir a ganar tras dos derrotas consecutivas de visita, los dueños de casa salieron a campo contrario con mucha presión y lograron a anotar por intermedio de Santiago González y Luis Iberico . Sin embargo, el resultado se amplió con el golazo de Yoshimar Yotún tras una asistencia de Michael Hoyos .

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