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Golazo de Yoshimar Yotún con gran definición en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

El capitán del cuadro ‘rimense’ convirtió su diana tras una gran habilitación de Michael Hoyos y celebrar con mucha euforia en el duelo ante los ‘guerreros’

Espectacular jugada colectiva de Sporting Cristal que culmina con una precisa definición de su capitán, Yoshimar Yotún, para marcar el tercer gol del partido y desatar la euforia en el estadio. - L1 MAX
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Sporting Cristal se enfrentaba en condición de local contra Los Chankas en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Con la obligación de salir a ganar tras dos derrotas consecutivas de visita, los dueños de casa salieron a campo contrario con mucha presión y lograron a anotar por intermedio de Santiago González y Luis Iberico. Sin embargo, el resultado se amplió con el golazo de Yoshimar Yotún tras una asistencia de Michael Hoyos.

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