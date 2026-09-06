Héctor Cúper hizo sincera reflexión del empate de Universitario ante Comerciantes Unidos: “No merecimos más que un punto”

Análisis del técnico argentino por el empate de la 'U' ante las 'águilas cutervinas' por la fecha 8 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

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Universitario de Deportes dejó dos puntos en casa tras empatar ante Comerciantes Unidos por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado fue amargo para la ‘U’, que no pudo estirar su ventaja como líder del segundo certamen de la temporada en la disputa con Deportivo Garcilaso.

Justamente, el entrenador Héctor Cúper expresó su disconformidad con el desenlace y admitió que su equipo no desarrolló un buen primer tiempo. El técnico valoró la reacción posterior, aunque sostuvo que el empate no respondió a las expectativas que existían antes del partido.

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“Creo que siempre un punto suma. No conforma a nadie, evidentemente, porque todo el mundo esperaba que la ‘U’ ganara”, afirmó en conferencia de prensa. Para Cúper, el primer tramo fue “de regular a malo”, mientras que el segundo mostró una reacción distinta.

El técnico argentino explicó que el equipo corrigió aspectos que había ejecutado mal antes del entretiempo. Aun así, la igualdad del rival tras una acción de pelota detenida interrumpió ese momento de mejora y representó, según dijo, “un golpe bastante duro”.

Gianluca Lapadula fue bien controlado por Flavio Alcedo pese a que logró anotar un gol de penal. - créditos: Liga 1

El DT descartó que Universitario hubiera merecido una recompensa mayor por lo mostrado durante el encuentro. “¿Salvamos un punto? No, yo siempre quiero ganar los tres puntos. Pero creo que no merecimos mucho más de un punto”, agregó.

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La preocupación por los goles recibidos también apareció en su análisis. “Me preocupa siempre todo. Evidentemente, no me gusta que me hagan goles. A nosotros nos están haciendo goles todos los partidos. Muchas veces no es porque defensivamente estamos mal, sino hay errores muy puntuales que, como el primer gol que nos hacen, que es una jugada que defensivamente el equipo quedó mal parado. No ha sido muchas veces, pero eso nos ha costado goles”, precisó.

Héctor Cúper sobre la titularidad de Adrián Quiroz sobre Piero Quispe

La decisión de mantener a Adrián Quiroz en el equipo inicial por delante de Piero Quispe fue otro de los temas que abordó Héctor Cúper después del empate. “Ya lo aclaré que Quiroz no venía jugando mal para mí”, señaló el técnico, quien precisó que en el encuentro previo sustituyó al futbolista antes del entretiempo porque no le salían las cosas.

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Para Cúper, aquel rendimiento ante UTC no alcanzaba para quitarle el puesto de inmediato. El argentino afirmó que Quiroz había ejecutado de forma adecuada las indicaciones tácticas que recibió en los partidos anteriores, aunque reconoció que ante Comerciantes Unidos tampoco tuvo su mejor presentación.

El entrenador remarcó que una decisión de titularidad no puede depender únicamente de un pasaje negativo. “Tal vez no merece perder la ‘titularidad’ porque titular se es hasta que hay alguien que está mejor”, explicó.

Revive los momentos más emocionantes del intenso empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos. Un partido lleno de goles espectaculares, jugadas polémicas y la intervención del VAR que mantuvo a todos al filo del asiento. - L1 MAX

El ingreso de Piero Quispe dejó una impresión favorable en el DT, que aseguró que el mediocampista volvió a entrar bien al partido, pero consideró que no era justo desplazar a Adrián Quiroz desde el inicio solo por los 30 minutos regulares que había tenido previamente.

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Héctor Cúper sobre poner a Jorge Murrugarra delante de Juan Manuel Requena

El próximo desafío de Universitario será el clásico ante Alianza Lima, programado para el sábado 12 de setiembre. En ese contexto, Héctor Cúper fue consultado por la posibilidad de que Jorge Murrugarra sea titular en lugar de Juan Manuel Requena.

“Todo el mundo tiene posibilidades de ser titular, no hay ninguna duda. Evidentemente, cuando veo que un jugador ya baja su nivel, le damos posibilidades a otro. Si hoy me tienen que decir para el próximo partido si podrían ser titulares Murrugarra o Quispe, yo le digo que sí, no hay ninguna duda. Pero vamos a esperar esta semana que tenemos que prepararnos para el próximo partido y ahí ya veremos”, indicó.

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