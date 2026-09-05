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Antonio Rizola reveló qué jugadoras serán titulares en Perú vs Argentina por el debut en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana se estrenará con las ‘albicelestes’ este martes 8 de septiembre en Río de Janeiro. El DT tiene todo listo para iniciar con el pie derecho su camino hacia el Mundial

El técnico de la selección peruana está listo para su debut frente las 'albicelestes' en el torneo internacional. (AquiTVO)
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No falta nada para el inicio del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, y la selección peruana quedó lista para iniciar su participación en Río de Janeiro en busca de la clasificación al Mundial. Antonio Rizola está ultimando detalles para su gran debut frente Argentina este martes 8 de septiembre.

El DT se animó a revelar qué jugadoras serán titulares frente las ‘albicelestes’, la misión es asegurar los primeros puntos en el estreno contra la escuadra de Facundo Morando, que tuvo tres duelos durísimos como preparación en Salta.

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“Claudia Palza y Aixa Vigil fueron cuidadas y están entrenando en condiciones de jugar, tanto que Claudia ya debe entrar como titular del equipo y Aixa debe jugar también”, declaró el DT en conversación con ‘AquíTVO’.
Se filtró que Aixa Vigil y Claudia Palza quedarían fuera de la convocatoria de Perú
Se filtró que Aixa Vigil y Claudia Palza quedarían fuera de la convocatoria de Perú

¿Antonio Rizola tuvo enfrentamiento con Brenda Lobatón?

Antonio Rizola se refirió a las especulaciones de un posible conflicto con Brenda Lobatón tras su ausencia en la gira en Argentina por la Copa Salta, torneo que sirvió como preparación previo al Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

“Ella llega de un nivel que yo quería que llegase mejor. En Salta no fue porque se quedó tres semanas sin entrenar por algunos problemas y no entrenó. Ella tiene lesiones crónicas graves en la rodilla y, sin fuerza muscular suficiente, sería riesgo de lesionarse otra vez. Ella regresó a entrenar una semana exacta antes de irnos para Salta. Yo cuando regresó hablé con ella y le dije: ‘Usted no va a ir al campeonato’”, confesó el técnico brasileño.

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Brenda Lobatón volvió a jugar con la selección peruana de vóley después de varios años
Brenda Lobatón volvió a jugar con la selección peruana de vóley después de varios años. Crédito: FPV

Además, el DT precisó que hubo jugadoras que pidieron explicaciones sobre la exclusión de Lobatón. Y apuntó el plan que tiene con la voleibolista de San Martín para que no se lesione en el Sudamericano.

“Incluso en este momento te digo, Karla Ortiz y Kiara Montes hablaron conmigo porque no llevaba a Brenda y yo le dije: ‘Me interesa en Salta mirar otras cosas. Brenda ya está con tiquete comprado para Brasil, para Sudamericano’. Y no voy a meterla en riesgo de lesionarse porque muscularmente no está bien. No quiero meter este riesgo”. Y con esto ella entrenó estas dos semanas. Cuando regresamos, se quedó entrenando. Cuando viajamos, volvió a entrenar y está en condiciones, no como gustaríamos, pero está en condiciones de jugar", añadió.

La 'Canguro' fue la gran ausente en la Copa Salta en Argentina. Créditos: Somos Vóley / Latina.

Perú vs Argentina: nueva programación del debut en el Campeonato Sudamericano

La selección peruana abrirá su participación en el Campeonato Sudamericano de vóley frente a Argentina, la escuadra dirigida por Facundo Morando. El partido se disputará el martes 8 de septiembre desde las 15:00 horas en territorio peruano, tres horas más tarde de lo que contemplaba el horario original.

El duelo marcará el inicio del recorrido de la ‘blanquirroja’ en el torneo internacional. El equipo de Antonio Rizola buscará comenzar con un resultado favorable ante el combinado argentino.

Los aficionados tendrán dos alternativas para seguir los partidos del conjunto peruano: la señal de Latina TV y la transmisión en directo del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

El torneo internacional será televisado por la señal abierta. (Latina TV)

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

- Fecha 1: Perú vs Argentina (martes 8 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 2: Perú vs Brasil (miércoles 9 de septiembre / 18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 3: Perú vs Venezuela (jueves 10 de septiembre / 15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 4: Perú vs Colombia (sábado 12 de septiembre / 14:30 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Fecha 5: Perú vs Chile (domingo 13 de septiembre / 13:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

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