Ethel Pozo estalla contra Janet Barboza por defender a César Sánchez: “Es un asqueroso, no hay nada positivo”

Revive la contundente respuesta de Magaly Medina a Janet Barbosa después de que esta última defendiera al presunto acosador César Sánchez. También se generó criticas de parte de Ethel Pozo, Mario hart, Luciana Roy e Israel Dreyfus. Video: Q / Sin más que decir

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Ethel Pozo cuestionó con dureza a Janet Barboza durante la edición de este jueves de ‘Sin más que decir’, después de que la conductora de ‘América Hoy’ calificara como “un gran profesional” al exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez, señalado por presunto acoso sexual contra la cantante Naldy Saldaña.

Pozo fue categórica al descartar cualquier intento de separar el desempeño artístico de Sánchez de las acusaciones en su contra: “Es un asqueroso que ha tocado a una chica. Un agresor. No puede ser nada positivo”. La polémica se originó el 2 de septiembre, cuando Barboza, durante la emisión de ‘América Hoy’, defendió la trayectoria musical de Sánchez pese al proceso judicial que enfrenta por los tocamientos que Saldaña denunció públicamente.

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Sus declaraciones generaron un rechazo generalizado en redes sociales y motivaron pronunciamientos de otras figuras de la televisión peruana, entre ellas Magaly Medina y ahora Pozo, quien abordó el tema al día siguiente en su programa de streaming.

Lo que dijo Barboza y por qué generó rechazo

Durante ‘América Hoy’, Barboza sostuvo que la condición judicial de Sánchez no debía confundirse con su aporte artístico a la orquesta. “El hecho de que César Sánchez sea un presunto acosador, porque no está juzgado, no hay una sentencia en su contra y tenemos que llamarlo así a través de los videos en contra de Naldy Saldaña, no le quita que sea un gran profesional”, afirmó la conductora.

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Ethel Pozo cuestionó a Janet Barboza por calificar como “un gran profesional” a César Sánchez pese a la denuncia de Naldy Saldaña por presunto acoso sexual.

Barboza fundamentó su posición en la trayectoria del músico dentro de la agrupación. “Ese hombre es el creador de muchísimos éxitos de la orquesta de La Bella Luz y si don Óscar Custodio confió en él para que se haga cargo de la parte musical de esta agrupación, es porque definitivamente es bueno”, sostuvo.

La conductora también cuestionó las críticas que Baruj Ocharán, exintegrante de la orquesta, había dirigido contra Sánchez, y buscó el respaldo de su compañera Rebeca Escribens en el set, sin obtenerlo. Escribens respondió con una frase que marcó distancia: “Una decepción, ¿no? Me imagino, Baruc, que sí tiene que haber un tipo de decepción ante una persona por solidaridad también a Naldy”.

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Las reacciones en redes sociales no tardaron. Comentarios como “Lo profesional involucra en todo” y “Señora, buen profesional, integridad y ética van juntos” circularon de forma masiva, según recogió el mismo medio. La frase que concentró la mayor parte del rechazo fue “una cosa no tiene nada que ver con la otra”, que los usuarios interpretaron como una separación forzada entre la conducta personal y el ejercicio profesional.

Ethel Pozo desmonta el argumento de Barboza en ‘Sin más que decir’

En la emisión de ‘Sin más que decir’, Ethel Pozo condujo el bloque junto a Luciana Roy, Mario Hart e Israel Dreyfus, tras la proyección del fragmento donde Barboza defendía a Sánchez. La respuesta de Pozo fue inmediata y sin matices. “No es un buen profesional. No, para nada, para nada, porque hizo eso con una chica que estaba dando lo mejor de sí, esperando ser famosa cantante”, afirmó la conductora.

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Los conductores de 'Sin más que decir' expresaron su total repudio e indignación hacia César Sánchez, exdirector musical de 'La Bella Luz', acusado de tocamientos indebidos contra la cantante Naldy Saldaña. Ethel Pozo criticó duramente a quienes intentan limpiar su imagen, como Janet Barboza, haciendo un llamado a no olvidar y a tener integridad. Video: Q / Sin más que decir

Pozo insistió en que la violencia ejercida contra Saldaña invalida cualquier reconocimiento hacia Sánchez en el plano artístico. “No podemos decir que alguien es un buen profesional cuando vemos que está tocando, abusando de su poder a una de las integrantes. Es que ya ahí dejó de ser todo lo profesional y cualquier cosa positiva”, sostuvo.

Y agregó una comparación directa: “No puedo decir es un gran productor si ese productor está haciendo cosas indebidas. No puedo decir un gran conductor si ese conductor está haciendo cosas indebidas. Y ahí se acaba”. Mario Hart acompañó el reclamo con una distinción entre talento y profesionalismo.

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“El señor puede ser talentoso para la música, pero como profesional ha sido un agresor, es un asqueroso, es un depravado, es todo lo que hemos podido ver en los videos”, declaró el conductor. Pozo remató con una apelación al rol de los comunicadores frente a este tipo de casos: “Creo que los comunicadores, de cara a lo que queremos, cambios en la sociedad, nos corresponde poner un alto, un límite. Más si somos mujeres”.

Janet Barboza afirmó que César Sánchez Chavesta es “un gran profesional” durante una emisión de América Hoy del 2 de septiembre.. TikTok.

La denuncia de Naldy Saldaña y el contexto judicial del caso

El conflicto se originó luego de que Saldaña denunciara haber sido tocada de manera indebida por Sánchez durante un ensayo de la orquesta, cuando este ocupaba el cargo de director musical de ‘La Bella Luz’. El caso, que Pozo describió como un “escándalo a nivel nacional”, continúa en fase de diligencias.

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Días antes de la controversia por las declaraciones de Barboza, Saldaña y Sánchez se reencontraron en la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde la defensa del músico presentó un video sin cortes de más de dos horas correspondiente al ensayo cuestionado, con el objetivo de que las autoridades evaluaran el contexto completo de la grabación.

Pozo también recordó el comportamiento posterior de Óscar Custodio, propietario de la orquesta, quien había anunciado en su momento que dejaría la conducción del grupo en manos de su hijo tras el escándalo. La conductora citó una aparición reciente de Custodio ante la prensa en la que, según describió, mostró una actitud agresiva hacia un reportero.

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“Estaba hasta llorando, muy sentido, diciendo que daba un paso al costado. ¿Pero vieron que ayer llegó a dar sus declaraciones y cómo trató a la prensa?”, cuestionó Pozo, quien calificó la secuencia como un ejemplo de “doble moral”.

Magaly Medina, en su programa "Magaly TV La Firme", reacciona a declaraciones de Janet Barboza, presentadas en el programa "América Hoy". Barboza declara que César Sánchez, un presunto acosador, es un profesional. Medina critica esta afirmación, señalando que la calidad humana es fundamental para la calidad profesional. El contenido corresponde a una crítica televisiva.

Magaly Medina también cuestionó a Barboza por la misma frase

La postura de Barboza no solo generó el rechazo de Pozo. Magaly Medina dedicó un bloque de ‘Magaly TV La Firme’ a cuestionar la separación que la conductora de ‘América Hoy’ planteó entre la conducta de Sánchez y su desempeño profesional. “No puede ser alguien un gran profesional si eres un acosador, un golpeador, un maltratador. No puedes diferenciar una cosa de la otra. La calidad humana va muy ligada a la calidad profesional”, afirmó Medina.

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Medina fue enfática al sostener que una acusación de este tipo repercute de forma directa en la valoración integral de cualquier trabajador. “Claro que le resta, claro que sí”, sentenció la conductora, en una intervención que Pozo y su equipo replicaron durante ‘Sin más que decir’ como respaldo adicional a su postura. “Janet le dio en la yema del gusto a Magaly. Magaly le dijo todo lo que en realidad es ese sujeto”, comentó el productor Abner Robles durante la transmisión.

Pozo cerró el segmento con un llamado a la autocrítica hacia su excompañera de ‘América Hoy’. “Ojalá se dé cuenta y salga a decir: ‘Me equivoqué en los comentarios, me solidarizo con Naldy como mujer y como cualquier chica que ha podido ser mi prima, mi hermana, mi hija, mi sobrina o yo misma’”, expresó la conductora, sin que Barboza haya emitido, hasta el momento, una rectificación pública sobre sus declaraciones del 2 de septiembre.